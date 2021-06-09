Yeni OPPO Reno5 Lite’ın Tasarım Hikayesi

OPPO Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan biri rahatlık ve kullanılabilirlik açısından eserin modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olmasıydı. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya nazaran, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite rastgele bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor.

Akıllı telefonlar hayatımıza girmeden evvel kullandığımız telefonlar, bugün sahip olduklarımıza kıyasla çok daha küçüktü. 2007 yılı sonrasında dokunmatik ekranlı telefonların geniş bir tüketici kitlesine ulaşmaya başlamasıyla akıllı telefonlar da raflarda yerini aldı. 2008 yılında 3 inçlik ekran, 12 mm kalınlık ve 100 gramın altında tartıdan, 2012 yılında 4 inçlik ekran, 10 mm kalınlık ve 125 gram yüke gelindi. 2020 yılında ise 6 inçten büyük ekran, 8 mm kalınlık ve 170 gram tartı noktasına ulaşıldı. Dünyanın önde gelen başkan akıllı eser markası OPPO’nun vizyoner dizaynının birinci örneklerinden biri 2013 yılında kullanıcılara sunulan OPPO Find 5 oldu. Ekran çapı 5 inç, kalınlığı 9 mm olan ve ekranın gövdeye oranı 70’in üzerinde olan akıllı telefon, rekabette bir adım daha öndeydi.

Tüketicilerin kararını ne etkiliyor?

Ortalama bir akıllı telefon için ekran büyüklüğü sabitlenmiş ve ince çerçeveli telefonlar daha uzun bir mühlet daha bizimle olacakmış üzere görünüyor. Pekala, akıllı telefon için harika tasarımı seçme konusunda tüketicinin kararını etkileyen ana etken nedir? Ekran çapının telefonun uzunluğu ve kalınlığı üzerinde değerli bir tesiri olmakla birlikte akıllı telefon dizaynlarında rahatlık için odaklanılması gereken iki etken var: Kalınlık ve yük. Tüketicilerin daha büyük ekranlara gereksinimi kalmamış olabilir ancak daha fazla özellik talebi devam ediyor ve bu da telefonun içinde daha fazla kesim olması manasına geliyor.

OPPO Reno5 Lite modeli geliştirilirken dikkate alınan noktalardan biri rahatlık ve kullanılabilirlik açısından eserin modanın tasarım standartlarıyla uyumlu olmasıydı. En çok satın alınan blucinler üzerinde yapılan bir araştırmaya nazaran, 160.1 x 73.2 x 7.8 mm ölçülerindeki OPPO Reno5 Lite rastgele bir kot pantolonun cebine rahatlıkla sığıyor. Bayanlar için de en yaygın kabul edilen senaryo akıllı telefonu bir çantada taşımaları. Araştırmalar İngiltere’de bayanların her gün yanlarında 17 modül bulundurduklarını ve 3 kilodan fazla yük taşıdıklarını gösteriyor. Bu nedenle tartı ve ölçüyü optimize etmek, dizaynda inovasyonlar yaparak kalıcılığı sağlamak büyük kıymet taşıyor.

OPPO, Reno5 Lite’ı tasarlarken akıllı telefonun tartısını 172 grama indirdi. Bu üç formda yapıldı; Öncelikle kaliteden taviz vermeden gövdeye gömülü çelik çerçeve küçültüldü. İkinci olarak aygıtın genel gücünü azaltmadan yapı optimize edildi; kolaylığı sağlamak ve yükü azaltmak için fazla plastikler kesildi. Son olarak son tartısı azaltmak için ısı iletimi daha yeterli ve yoğunluğu düşük olan alüminyum alaşımı kullanıldı.

OPPO Reno5 Lite’ın ana kartı da uzunluğu açısından dalda önder pozisyonda bulunuyor. Bu temel olarak art kamera ve çip üzere bileşenlerin düzenlenmesi ve eserin küçültülmesiyle gerçekleştirildi. Makul optimizasyon tedbirlerinin alındığı Reno5 Lite modelinde dört kameranın ana gövdesi yatay yerleştirildi ve böylelikle ana kartın kullanım oranı arttı. Ana kartın uzunluğunun azaltılması ve aygıtın küçültülmesi sayesinde pil uzunluğu için daha fazla yer açıldı.

Estetiğin kusursuz birleşimi

Kalitatif tüketici araştırmalarına nazaran akıllı telefonlarda mor-mavi gölgesi bilhassa beğeniliyor ve insanları şeffaf kılıf kullanmaya daha istekli kılıyor. Bir diğer sonuç ise art kapağı parlayan eserin hoş, estetik açıdan güzel ve teşvik edici bulunması. OPPO Reno5 Lite da renkleri ve kullandığı kaliteli gereçleri ile öne çıkan bir model olarak tüketicilerle buluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı