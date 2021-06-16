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Ana Sayfa Ekonomi 16 Haziran 2021 21 Görüntüleme

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme hududunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin yeni hisse alma hakkı kupon pzarında (PEKGY.R) süreç gören yeni hisse alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, hisse piyasası yönergesi unsur 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat değişme hududu %50’den %75’e genişletilmiştir.” tabiri kullanıldı.
 

Hibya Haber Ajansı

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