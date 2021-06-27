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Ana Sayfa Ekonomi 27 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme hududunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin yeni hisse alma hakkı kupon pazarında (PEKGY.R) süreç gören yeni hisse alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, hisse piyasası yönergesi unsur 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir.

Martı Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin yeni hisse alma hakkı kupon pazarında (MRGYO.R) süreç gören yeni hisse alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, hisse piyasası yönergesi Husus 20/4 uyarınca MRGYO.R sırasının fiyat marjı aşağı istikametli olarak %50’den %75’e genişletilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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