Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

 Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme sonunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınla
Ana Sayfa Ekonomi 3 Temmuz 2021 7 Görüntüleme

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme sonunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin yeni hisse alma hakkı kupon pazarında (PEKGY.R) süreç gören yeni hisse alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, hisse piyasası yönergesi unsur 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir.” bilgisi verildi. 

Hibya Haber Ajansı

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