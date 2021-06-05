Yeni Porsche 911 GT3, Goodyear Eagle F1 SuperSport R ile satışa çıkacak

Goodyear’ın Eagle F1 SuperSport R model lastikleri, Alman lüks araba markası Porsche’nin 911 GT3 modelinin orjinal ekipmanlarından olacak. Goodyear’ın ultra-ultra yüksek performanslı (UUHP) lastik portföyü içerisinde yer alan Eagle F1 SuperSport eser kümesi, SuperSport, SuperSport R ve SuperSport RS olmak üzere üç farklı versiyon halinde satışa sunuluyor.

Eagle F1 SuperSport R, pistte ve yolda üstün yol tutuş ve direksiyon hassasiyeti sağlıyor. Kuru yerde fevkalâde performans sağlayan yüksek sürtünme özelliğine sahip materyal yol tutuşunu artırırken, lastiğin diş deseninin iç oluklarında bulunan ve diş bloklarının ekstrem dönüş kuvveti altında deforme olmasını önleyen köprücükler, dönüşlerde eksiksiz bir istikrar sunuyor. Lastik ayak izinin daha kararlı bir basınç dağılımı için optimize edilmesi de direksiyon hassasiyeti ve geri bildirimine olumlu tesir sağlıyor.

Goodyear Yepyeni Ekipman Yönetici Yöneticisi Hans Vrijsen: “Goodyear’ın motor sporlarındaki tecrübesi, UUHP lastik geliştirme çalışmalarımızda kıymetli bir rol oynadı. Goodyear Eagle F1 SuperSport eser kümesi, günümüzde yollarda olan en yüksek performanslı araçların yol tutuş karakteristiğini üst çekmek için tasarlandı ve araç üreticisinin geliştirme sürecinde olan gelecekteki heyecan verici projeleri için geliştirildi.” halinde konuştu.

Hans Vrijsen ayrıyeten mevzuya dair şunları da ekledi: “SuperSport R, en güçlü fren aralığı ihtiyaçlarını ve cins müddetlerini karşılarken, birebir vakitte sürüş tecrübesinin en büyüleyici ögelerini kullanıcıya sunan yenilikçi gereç ve teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler, SuperSport R lastiklerini Porsche 911 GT3 için kusursuz seçim haline getiriyor.”

Yeni Porsche 911 GT3’ün ön lastikleri için 255/35ZR20, art lastikleri için ise 315/30ZR21 boyutunda Goodyear Eagle F1 SuperSport R kullanılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı