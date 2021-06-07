Yeni Renault Arkana tüm beklentilere cevap veriyor

Yüksek hacimli bir üreticiden çıkan birinci SUV-Coupe olan Yeni Renault Gerine, şık, ferah, sportif, teknolojik ve konforlu kimliğiyle alışılagelmişin dışına çıkıyor. Güç verimliliği ve daha düşük CO2 emisyonu ile hudutları zorlayan modele, yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 akaryakıtlı motor eklendi. Lansmanından bu yana Avrupa’da daha şimdiden 10 binden fazla alıcı bulan modele gelen yeni motor seçenekleri bu başarıyı daha da ileri taşımaya yardımcı olacak.

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Yeni Renault Gerine, artık E-TECH 145 hibrit motor ile azamî sürüş keyfi sunuyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit tahlili, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik gücünün tüm avantajlarını sağlıyor.

Tasarım, genişlik ve teknolojiden ödün vermeyen SUV-coupe modelinin direksiyonunda büsbütün elektrikli modda WLTP standartlarında kentteki sürüş mühletinin yüzde 80’ine ulaşılabilirken, sessizlik ve konfor hissi dikkat çekiyor. Kullanım şartlarına bağlı olarak, tam elektrikli sürüş modu menzili 3 km’yi bulabiliyor.

Direkt Formula 1 araçlarından uyarlanan ihtilal niteliği taşıyan E-TECH teknolojisi ve bilhassa klâsik bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72’lik SCX üzere araba aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde, Yeni Renault Gerine E-TECH Hibrit sırf 4,8 l/100 km* tüketim ve 108 g CO2/km emisyona sahip.

Kaliteyi ön planda tutan Renault Gerine, verimlilik için ise ferahlığından taviz vermiyor. C segmentinde eşsiz olan SUV- Coupe, E-TECH hibrit sistemini art aksta barındırıyor. Böylelikle kompakt yapısı sayesinde iç yanmalı motor versiyonlarla tıpkı iç hacmini sunuyor.

Yeni Renault Arkana’nın sportif RS line versiyonu standart olarak e-shifter vitese sahip.

E-TECH 145 hibrit motora ek olarak Renault Gerine 1.3 TCe akaryakıtlı eser gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunarak, iktisat, esneklik ve sürüş keyfini bir ortaya getiriyor.

Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun akabinde, Gerine modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit akaryakıtlı eser gamı eklendi. Bu yeni versiyonda, 1.3 litrelik motor 160 bg sunuyor ve sadece 5,7 l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon kıymetlerine sahip.

Ortalama yakıt tüketimini 8 ve CO2 emisyonlarını 8,5 azaltan bu 12V mikro hibrit teknolojisi gözle görülür bir katkı sunuyor.

Renault Gerine birebir vakitte tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop fonksiyonuyla sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile (my sense yahut eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu fonksiyon, 30 ve 140 km/sa suratları ortasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.

Yeni hibrit motor E-TECH 145 230V 1.2kWh batarya ile yeni E-TECH 145 bg hibrit motor Kent içinde 80’e kadar tam elektrikli sürüş ve 40’a kadar daha az yakıt tüketimi 3 km’ye kadar tam elektrikli sürüş menzili Sırf 4,8 l/100 km tüketim ve 108 g CO2/km emisyon



12V mikro hibrit sistemli yeni 1.3 TCe 160 motor 12V mikro hibrit sistemi artık 1.3 TCe motor ile 160 bg güç sağlıyor 8 daha az yakıt tüketimi ve daha düşük CO2 emisyonu: -8,5 Sırf 5,7 l/100 km tüketim ve 130 g CO2/km emisyon



Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı