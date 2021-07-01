Yeni Savaşçılar Buzz ve Griff ile Brawl Stars Güncellendi: Dinazorlu Yaz

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından olan Supercell, Brawl Stars’ın Haziran 2021 güncellemesini duyurdu. 21 Haziran prestijiyle yayınlanan Brawl Stars güncellemesi ile oyuncular Buzz ve Griff isimli yeni savaşçılara ve teknik iyileştirmelere kavuştu.

Brawl Stars, 21 Haziran prestijiyle yayınlanan Dinazorlu Yaz (#JurassicSplash) güncellemesi ile heyecanı ikiye katlıyor. Brawl Stars tutkunları güncelleme ile birlikte yeni iki karakter, Buzz ve Griff’e, yeni görsel ve teknik geliştirmelere kavuşmuş oluyor. İşte güncelleme ile Brawl Stars’a gelen yenilikler:

Gruba katılan yeni savaşçı: Buzz

Velocirapids’in cankurtaranı olarak Brawl Stars’a eklenen Buzz, bu dönemin yeni Kromatik savaşçısı olarak konumlandırılıyor. Uzunluğu ve kısa kolları nedeniyle işinde pek uygun değil, lakin işini çok ciddiye alıyor ve kuralları uygulamayı, insanlara ne yapmaları ya da ne yapmamaları gerektiğini söylemeyi seviyor.

Ana saldırısı Buzz Eller olan karakter, bu saldırısı ile rakibine geniş açılı 5 tokat atıyor. Buzz’ın muhteşem gücü ise Torpido Atışı. Torpido Atışı ile Buzz, bir halat fırlatarak kendini hedeflediği rakip yahut duvarın yanına çekebiliyor, ulaştığı noktadaki rakipleri sersemletebiliyor ve sersemletme mühleti katettiği aralığa nazaran değişebiliyor. Buzz, Üstün yeteneğini yakındaki düşman savaşçılardan pasif olarak şarj edebiliyor, menzili Buzz’ın etrafında bir daire olarak görselleştiriliyor. Buzz iki farklı yıldız gücü ile birlikte geliyor. Güçlü Torpido gücü, Buzz’ın üstün ataklarının asgarî sersemletme mühletini 0.5 oranında artırıyor. Son olarak Keskin Gözler yıldız gücü ile Buzz, üstün doldurma alanını yüzde 33 oranında genişletiyor.

Hem güçlü hem tehlikeli: Griff

Destansı savaşçı olarak Brawl Stars’a eklenen Griff, rakiplerini para saldırısı ile etkisiz hale getiriyor. Ana saldırısı Yazı Çeşide sayesinde Griff, rakiplerine ilerledikçe dağılan 9 adet para fırlatıyor. Para İadesi üstün gücü ile Griff, kendi pozisyonuna geri dönen ve her iki tarafta hasar veren banknotlar fırlatıyor. Para banknotlarının verdiği hasar, Griff’e olan aralıklarına bağlı olarak artıyor.

Griff tüm bunlarla birlikte Brawl Stars’ın en eğlenceli yıldız güçlerine sahip. Üstü Kalsın ile karakter, ana akın suratını artırırken, İş Disiplini eksik sıhhatin her 2 saniyede bir yüzde 7 tazelenmesine imkan tanıyor.

Yeni Aksesuarlar ve İstikrar Değişiklikleri

Rico: Bir sonraki ana atağındaki her mermi, her sekmesinde 300 sıhhat güzelleştirir.

Lou: Harika alandaki tüm rakiplerin kar konisi ekstra yüzde 50 dolar.

Pam: Bir sonraki hücumunda rakip savaşçıların aldığı her darbe, azamî cephanelerin yüzde 25’ini kaldırır. Pam, çalınan cephanenin yüzde 50’sini kendisi alır.

Edgar : Alacağı 2000 hasarı engelleyen bir kalkan alır. Kalkan vakitle zayıflar.

Sandy : Bir sonraki saldırısı, rakibin 1,5 saniyeliğine uykuya dalmasını sağlar. Fakat rastgele bir hasar ile uyanabilirler.

Leon : Kendisine ve kadro arkadaşlarına görünmezlik alanı yaratmak için lolipopunu düşürür.

Spike : Kendisini ve grup arkadaşlarını korumak için 3500 cana sahip büyük bir kaktüs yaratır.

Ruffs : Hava takviyesi çağırır. En yakın düşmanın olduğu geniş bir alanı amaçlar ve her vuruşta 700 hasar verir.

Gale : Bir hortum oluşturmak için yaprak üfleyicisini kullanır. Bu hortum, onu geçmeye çalışan tüm rakipleri uzaklaştırır.

Stu: Sonraki muhteşem gücü duvarları delip geçerek duvarın modüllerini başka taraftaki düşmanlara gerçek fırlayabilir. Her modül rakiplere 500 hasar verir.

Yeni güncelleme ile gelen birtakım düzeltmeler

Elde edilebilecek hiçbir Efsanevi Savaşçı olmamasına karşın Savaş kutusunda efsanevi oranı görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Dostluk maçlarında Buzz’ın bot olarak çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Sahip olunmayan savaşçılara güç puanı çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Yeni Harita Oluşturucu özelliği olan yavaşlatan tabanın birtakım savaşçıları hızlandırması ile ilgili bir sorun düzeltildi.

Mezar Depremi’nin Jacky’nin Misilleme yıldız gücünü tetiklemesi sorunu düzeltildi.

Carl’ın birebir anda iki kazmaya sahip olmasını sağlayan bir sorun düzeltildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı