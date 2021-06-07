Yenidoğan sünneti ne zaman yapılmalı

Doğumu takiben birinci 28 günde yapılan sünnete ‘yeni doğan sünneti’ ismi veriliyor. Birinci 28 günden sonra yapılan sünnetler ise yeni doğan sünneti olmayıp yalnızca lokal anestezi ile yapılan sünnet olarak tanımlanıyor. Yeni doğan sünneti hakkında ailelere tekliflerde bulunan Medical Park Gebze Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tural Abdullayev, yenidoğan sünneti için en ülkü vaktin, bebeğin böbrek ve karaciğer işlevlerinin olgunlaşmasını ve doğum geriliminin azalmasını bekledikten sonraki 7-15 gün olduğunu belirtti.

3 kilonun üzerindeki her sağlıklı bebek sünnet olabilir

Bebeklerde kolik atakların 2’nci haftadan sonra başlaması nedeniyle yenidoğan sünnetinin 2’nci haftadan evvel yapılmasının hem bebeğin güzelleşmesi hem de cerrahın daha verimli ve daha dikkatli çalışması açısından yararlı olacağını kaydeden Op. Dr. Tural Abdullayev, “Motor gelişimin süratli olması nedeniyle bebeğin hareketliliği her gün giderek artmaktadır. Bu yüzden birinci 1 aydan sonra sünnet süreci zorlaşmaktadır. Bebeklerin süreç esnasında çok hareketli olmaları nedeniyle ellerini ve ayaklarını tutma ihtiyaçlarının ortaya çıkması, birçoğunun ise daha sünnete başlamadan elleri ve ayakları tutulduğu için ağlayarak bu süreci protesto etmeleri cerrahın işini zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tural Abdullayev, 3 kilonun üzerinde doğan ve ek medikal sorunu olmayan her sağlıklı bebeğin sünnet olabileceğini belirterek belirlenen mühlet ve vakit içerisinde yenidoğan sünnetinin gerçekleştirilmesini önerdi.

Hastaneden çıkar çıkmaz sünnet olmamalı

Hangi ameliyat yapılırsa yapılsın, her vakit temel cerrahi kurallara uymak gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Tural Abdullayev, şu ihtarlarda bulundu;

“Bazı aileler hastaneden çıkmadan sünnet yapılmasını talep ediyor ancak ben bu durumu önermiyorum. Burada karşımıza çıkan en büyük mani, bebeğinizin doğduğu gün aşı olmasıdır. Bildiğiniz üzere, Hepatit B aşısının birinci dozunun bebekler doğar doğmaz yapılması gerekir. Olağanda biz cerrahlar aşılanmadan sonra en az 7-10 gün bekleriz. İş bu türlü olduğu halde neden aşılanmadan çabucak sünnet yapalım? Sünnet de bir operasyon değil mi? Aşıdan çabucak sonraki günlerde ameliyat yapılması, iki farklı sorun ile karşılaşmamıza neden olabilir. Birincisi aşının işe yaramaması, kâfi bağışıklık oluşturmamasıdır. Ameliyat sırası ve sonrasında oluşan ağrı, kan şekerinin yükselmesi, ameliyathanede üşüme, cerrahi doku hasarı üzere nedenler bağışıklık sistemini baskılayarak aşıya karşı kâfi bağışıklık hücresi oluşumuna mahzur olacaktır. Öteki bir sorun ise aşının oluşturabileceği yan tesirlerin ameliyatın oluşturabileceği yan tesirlerle karışması ve bunların ayrımının yapılamama riskidir” dedi.

Yenidoğan sünnetinde kanama ve enfeksiyon riski düşük

Günümüzde de süratle yaygınlaşan yenidoğan sünnetinin yararlarına değinen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tural Abdullayev, en büyük avantajlardan birinin de genel anesteziye gerek kalmadan lokal anestezi ile yapılabilmesi olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti; “Yeni doğan devrinde yapılan sünnet ile ileri yaşlarda yapılan sürecin oluşturduğu psikolojik travmanın önüne geçilmiş oluyor. Yeni doğan döneminde yara güzelleşmesi hızlı olduğundan düzgünleşme devrinde sorunlar (şişlik, ödem, doku kaynamasında anormallikler gibi) neredeyse hiç görülmüyor ve enfeksiyon riski de azalıyor. Yeni doğanların genelde hareketsiz olması, genital bölgelerinin travmaya az maruz kalması ve penis damarlarının çapının küçük olması nedeniyle kanama riski çok düşüktür. İşlem sonrası ağrı kesici gereksinimi neredeyse yok denilecek yahut yalnızca birinci gün kullanılması gerekecek kadar azdır” dedi.

Tıbbi açıdan sünnet yapılması ve yapılmaması gereken durumlara da hususlar halinde değinen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tural Abdullayev, aileleri sünnetle ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda da uyardı.

Sünnet yapılması gereken durumlar

Fimozis (Sünnet derisinin ucunun idrar akımına mahzur olacak formda dar ve kapalı olması)

Tekrarlayan sünnet derisi iltihaplanması (Balanit) ve sünnet derisinin penisin baş kısmı ile birlikte iltihaplanması (balanopostit)

Sünnet derisinin “Epstein incileri’’ (preputial (sünnet derisi) açıklığın çabucak önünde, idrar akımına mahzur olan smegma (beyaz-peynirimsi husus birikintileri)

Sünnet derisinin kistleri (Epidermoid kistler)

Hidronefroz (Böbrek büyümesi) durumu: Sünnet böbrek büyümesini geçirmez lakin idrar yolu enfeksiyonlarını azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Sünnet yapılmasına mani olan durumlar

Prematüre bebeklere sünnet yapılmamalıdır. Daima bir ıkınma hali içerisinde olurlar ve gaz sorunu bağırsak gelişmesi tamamlanmadığı için daha erken başlar,

Düşük doğum yüklü bebekler,

Gastroözefagial reflü, pilorospazm yahut metabolik nedenlere bağlı sık kusması olan bebeklere sünnet yapılamaz. Cerrahi teşebbüsün yarattığı gerilim, ağrı ve kusmayı tetikleyebilir. Süreç esnasında bebeğin kusarak kusmuğunun akciğerlere kaçmasına neden olabilir. Kusma aralıkları sık değilse tedbir alınarak cerrahi süreç yapılabilir,

İnfantil kolik bebeklere sünnet yapılmaz. Yeni doğan sünnetine pürüz teşkil eden temel sorundur. Kolik bebekler, daima gaz derdi yaşayan bebeklerdir ve ameliyat masasında rahat durmadıklarından ve daha sünnete başlamadan nedensiz ağlama krizleri geçirdiklerinden bu tıp bebekleri ilerleyen vakitte anestezi altında sünnet etmek daha uygundur,

Lokal anestezik hususa karşı hassas olan bebekler,

Kanamanın durmaması ile seyreden kimi kan hastalıkları (Von Willebrand hastalığı, hemofili hastalığı vb.) yahut ailede kanama ile seyreden hastalıkların olması,

Işın tedavisine gereksinim duyulan ve fizyolojik olmayan sarılık,

İkinci ve üçüncü derece perdeli penis (webbed penis),

Penis boyutunun küçük olması,

Penisin gömülü olması,

Penisin aks anomalileri (penil torsiyon) ve peniste görülen eğrilikler (kurvatur). Bebeğiniz işerken idrar akımı sağa yahut sola hakikat ise bu bir eğriliğin belirteci olabilir,

Hipospadias, halk ortasında ‘peygamber sünneti’ diye bilinen, sanılanın tersine temiz olmayan bir hastalıktır. İdrar deliğinin yerinde olmaması ile karakterizedir. Düzeltilmesi için bir yahut birkaç ameliyat gerekebilir,

İleri vakitte cerrahi ihtiyacı doğacak patolojilerin olması (inmemiş testis, kasık fıtığı, su fıtığı, kordon kisti üzere hastalıklar nedeniyle ameliyat yapılırken sünnetin de eş vakitli yapılması hem cerrahi hem bebek açısından konforlu olacaktır.)

Sünnet sonrası hakikat bakım önemli

Sünnetin ehil ellerde çocuk cerrahı yahut çocuk üroloğu tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tural Abdullayev, yenidoğan sünnetine sıradan bir sünnet üzere muamele edilmemesi ve dokulara karşı kibar olunması gerektiğine değinerek sünnet süreci ve bakımı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı; “Yenidoğan sünneti, günübirlik bir süreçtir. Sünnetten 2 saat sonra yara yeri denetim edilerek bebekler taburcu edilebilir. Sünnet için evvelden rastgele bir açlık yahut kan analizi yaptırmanız gerekmemektedir. Yalnızca sünnet yapılmadan evvel hekiminize muayene olmanız kâfi olacaktır. Hekim muayenesi sünnete mahzur teşkil edebilecek durumların saptanması açısından epey kıymetlidir. Sünnet sonrası penisin etrafında rastgele bir pansuman bulunmaz. Her bez değişiminde penis başı ve etrafına krem sürülür. Bu süreç 2 gün ila 7 gün ortasında değişir. Sünnet öncesinde penis lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulduğundan süreç sonrası yaklaşık 6 ila 8 saat ortasında ağrı duyulmamaktadır. İlacın tesiri geçtikten sonra yalnızca birinci gün az ölçüde ağrı duyusu gelişebilir. Bu ağrılar, ağrı kesici şuruplar yahut makattan koyulan ağrı kesici fitillerle denetim altına alınabilir. Yara yeri 2 günde büyük oranda güzelleşmektedir. Yara yerinin tam uygunlaşması ise 5 ile 7 günü bulmaktadır. Sıklıkla bebekler 2 gün sonra banyo yapabilir, aileler olağan bakım sürecine geri dönebilirler” dedi.

Hibya Haber Ajansı