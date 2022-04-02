Yenilenen kimliğiyle İVA PARK AVM’de alışveriş deneyimi yeniden tanımlanıyor

Yenilenen kimliğiyle Sivas halkına ilkleri yaşatacak İVA PARK AVM, yönetim ve kiralama hizmetlerini yürütmesi için global gayrimenkul yönetim firması JLL ile anlaştı.

Relansman sürecine hazırlanan İVA PARK Alışveriş Merkezi, “Bildik Lokasyon, Tanıdık Yüzler, Yepyeni Yaşam Alışkanlıkları” sloganı ile modanın önde gelen markaları, teknoloji, spor ve rahat giyim mağazaları, ev dekorasyon üniteleri, anne – bebek, çocuk mağazaları ve süpermarketi ile Sivaslıların ihtiyacını eksiksiz şekilde karşılayabilecek ve Sivas’ın yarattığı ekonomiyi şehrin ekonomisine geri kazandıracak.

Relansmana özel düzenlenen basın toplantısında Sivas Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım “Alışveriş merkezimizin daha başarılı olması için sadece AVM yönetimi yapan bir firma değil, aynı zamanda tüm dünyada insan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar içinde olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren JLL firmasıyla anlaştık, önce ismini değiştirmekle başladık ve İVA Park AVM yaptık” dedi ve ”Yeni yönetim firmamızın dünya tecrübesini buraya aktaracağına, yeni markalar getireceğine, Sivas’ın ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayacağına inancımız tam. Bu kararımızın Sivas’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde ekledi.

JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk “Yeni heyecanımızın lansmanını yapmak için bir süredir geri sayım içindeydik, istiyoruz ki burası Sivas’ın buluşma noktası olsun, zaten mevcutta olan gücüne güç katsın ve Sivas’ın ekonomisine kendi habitatında değer kazandırarak katalizör etkisi yaratsın, umarız uzun yıllar burada beraber çalışırız” dedi. “Sivas’a verdiğimiz önemin altını doldurmak istiyoruz, relansmanımızın sosyal sorumluluk ayağı olarak hayata geçireceğimiz fidan kampanyası ile ufak çaplı bir orman yaratıyor olacağız.” diyerek sözlerine devam etti.

Yeniden kiralama sürecini anlatmak üzere söz alan JLL Türkiye Yeniden Kiralama ve Muhasebe Kıdemli Direktörü Gökhan Faik Yazıcı bu projeyi devralmaktan dolayı gururlu olduklarını, AVM ‘yi bir sosyal yaşam alanına dönüştüreceklerini, 7’den 70’e herkese hitap eder nitelikte olacak bir marka karması planladıklarını ve şehirde tüm markaların ilk tercih noktası haline gelerek Sivaslıların yaşamına değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Yönetim ve kiralama hizmetleri artık JLL Türkiye tarafından yürütülecek olan ve şehirde ilklere öncülük etme misyonuyla ziyaretçilerine keyifli bir yaşam alanı sunan İVA PARK AVM, yenilenerek güçlenecek yapısıyla şehir ve bölge istihdamına da katkı sağlayacak. Sivas’ın gelişmekte olan Gültepe bölgesinde hizmet veren alışveriş ve yaşam merkezi, bünyesine Sivas’ta ilk olacak markaları da katarak yeniden kiralama sürecinde herkesi kucaklamaya çalışacak ve Sivas’ın yeni çekim merkezi, gençlerin buluşma noktası haline gelecek.

JLL’den kısaca bahseden JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar Fortune 500 şirketlerinden biri olarak 80 ülkede 330’dan fazla kurumsal ofis ve 98 bin çalışanıyla gayrimenkulün her formunda hizmet verdiklerini belirterek ve JLL Türkiye’nin portföyündeki AVM sayısını, İVA PARK AVM ile anlaşması sonrasında 40’ a yükselttiğini ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı