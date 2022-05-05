Yenilenen laboratuvarda kurslar yeniden başlayacak

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bilge ve Doç. Dr. Servet Çelik Rektör Budak’ın destekleri ve güdümlü proje kapsamında yenilenen Klinik Anatomi Laboratuvarında mezuniyet sonrası eğitimlere yeniden başlanacağını söyledi.

EÜTF Anatomi Anabilim Dalı bünyesindeki Klinik Anatomi Laboratuvarı, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleri ve güdümlü proje ile yenilendi. EÜTF Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bilge, laboratuvarda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere Rektör Budak’ı ziyaret etti. Tıp Fakültesi ve hastanenin neredeyse tüm klinik ve laboratuvarlarının hem fiziki hem de teknolojik altyapısının yenilendiğini dile getiren Rektör Budak, “Yenileme faaliyetlerimizi büyük ölçüde tamamladık, elbette sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi dinamik bir yapıda sürekli yeni gelişmeler yeni teknolojiler uygulamaya konuyor. Biz de bu doğrultuda çağın gerisinde kalmadan gelişmeleri yakından takip ediyor, yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yenileme çalışmalarının bilimsel faaliyet, eğitim, akademik yayın ve kaliteli sağlık hizmeti olarak sunulması yorgunluklarımızı unutturuyor, motivasyonumuzu artırıyor. Güçlü akademik kadromuz yapılan her yatırımı bilim olarak, sağlık hizmeti olarak üniversitemize geri kazandırıyor. Bu anlamda projeleriyle üniversitemize önemli katkılarda bulunan hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

KURSLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Yenilenen laboratuvarda, Avrupa Birliği Ufuk-2020 projesinin yürütüldüğünü, çalışmalarla Q1, Q2 yayınların, Bilimsel Araştırma Projelerinin ve uzmanlık tez çalışmalarının gerçekleştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Bilge, Anatomi Anabilim Dalının sadece lisans ve lisansüstü seviyelerde değil, birçok cerrahi ve dahili klinik dallarla iş birliğinde ulusal ve uluslararası mezuniyet sonrası kurslar düzenlendiğini hatırlattı. Prof. Dr. Bilge, “Pandemi nedeniyle bir süreliğine askıya alınan mezuniyet sonrası eğitimler, laboratuvarımızın da yenilenmesiyle bu yıl içinde yeniden başlayacak. Üniversitemize kazandırılan Klinik Anatomi Laboratuvarı bu kursları düzenleyebilmek için çok gerekli bir altyapıyı sağlıyor ve bu sayede Makroskopi Laboratuvarından bağımsız bir alanda kursların çeşitliliği ve sayısı da artabilecek” diye konuştu.

ARAŞTIRMA MERKEZİ OLMASI İÇİN YÖK’E BAŞVURULDU

Patenti alınan ve lisans devri gerçekleştirilen cerrahi aletlerin kullanımı ile ilgili eğitimlerin de yine aynı laboratuvarda yapılacağının altını çizen Prof. Dr. Bilge, “Bu altyapı sayesinde Yükseköğretim Kurumuna Girişimsel Anatomi ve Plastinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAPUM) başvurusu üniversitemiz tarafından yapıldı. Uygulama ve araştırma merkezi olunması durumunda uluslararası bir cazibe merkezi haline gelecek olan laboratuvarımız ile üniversitemize maddi ve manevi kazanç sağlanabilecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı