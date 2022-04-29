Başkan Soyer Kars’ta

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuraklığın afete dönüştüğü Kars’ın Susuz ilçesine verilen tarımsal desteklerin ardından bölgeden gelen davet üzerine Kars’a gitti. Susuz’daki programı öncesi Kars’ta CHP il örgütüyle bir araya gelen Başkan Soyer, “Kavgaya, mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz. Göreceksiniz çok az kaldı, yepyeni bir memleketi hep beraber kuracağız” açıklaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi kuraklık nedeniyle afet yaşanan Kars’ın Susuz ilçesine destek elini uzattı. Zor günler geçiren ilçeye verilen tohum desteğinin ardından temaslarda bulunmak amacıyla Kars’a giden Başkan Tunç Soyer burada Cumhuriyet Halk Parti (CHP) İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kars İl Başkanı Taner Toraman, Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ve partililer tarafından karşılanan Başkan Tunç Soyer, İzmir’de uygulanan tarım politikalarını ve ülke siyasetine ilişkin düşüncelerini paylaştı. CHP Kars il binası ziyaretinde Başkan Soyer’e CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Polat Manduz, Yıldız Yılmaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Kars il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

“Gelecek yıla umudumuzu büyütmüş olacağız”

Başkan Soyer, İzmir ile Susuz arasındaki hikayenin Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’un 2 ay önceki İzmir ziyaretiyle başladığını belirterek, “Bana buğday ve arpa tohumuna ne kadar ihtiyaçları olduğundan bahsetti. Biraz da şaşırarak ve çok üzülerek dinledim. Çünkü üreticinin, köylünün tohum alamayacak hale gelmesi çok vahim. Bir sonraki yıl ekmeğini, gelirini nereden kazanacak bu üretici? Geçtim gübrenin, mazotun fiyatından tohumu yoksa aç demektir. Kısacası bu şaşkınlık ve üzüntüyle ne yapabiliriz diye kafa yormaya başladık ve gücümüzü sonuna kadar zorlayarak bazı adımlar attık. Şimdi o adımların somut sonucunu hep beraber paylaşacağız ve inşallah gelecek yıla umudumuzu büyütmüş olacağız” dedi.

“Düşünün ki iktidar bizde olduğunda daha neleri başaracağız”

İktidara gelmeleri halinde yereldeki bu başarıların ülke geneline yayılacağını söyleyen Başkan Soyer, “Aslında bugün buraya gelmemizin sebebi tohum ekmek değil. Gücümüzü ve umudumuzu büyütmek. Tohum bahane. Biz birbirimizin geleceğe dair umudunu ve birbirimizin gücünü büyütmek mecburiyetindeyiz. Bugün tohum yarın başka bir şey. Peki nasıl büyüteceğiz? Şu çok açık; biz tek adam iktidarından daha iyi olduğuna inandığımız demokrasi peşindeyiz. Neden demokrasi peşindeyiz? Çünkü demokrasi birlikte yaşamak, dayanışma içinde olmak, refahı birlikte büyütmek ve onu adil bir biçimde paylaşmak demek. Yoksa toplumlar demokrasi olmasa da refah, zenginlik üretirler. Ama eğer demokrasi yoksa o büyüyen refah, zenginlik sadece bir zümrenin cebine gider. Demokrasiyle tek adam iktidarları arasındaki fark budur. Birileri çok zenginleşir birileri çok yoksullaşır. Biz buna razı değiliz. Biz bu yoksulluğa razı değiliz. Bu bereketli topraklarda eğer biz tohum ekemeyecek hale gelmişsek bunun sorumlularından hesap sorarız ve bunu değiştirmek için de elimizden ne geliyorsa yaparız. Bunu yapmanın yolu gücümüzü büyütmekten geçiyor yani el ele vermekten geçiyor. Değişimin gücü birlikte olmaktan, el ele vermekten, omuz omuza olmaktan geçer. Düşünün ki iktidar bizde olduğunda daha neleri başaracağız. Bu daha ne ki. Çok daha fazlasına muktediriz çok daha iyisini yapabiliriz çok daha güzelini hayata geçirebiliriz” diye konuştu.

İzmir’de yapılanları anlattı

Başkan Soyer, göreve gelmesi sonrasında kentte yürütülen tarım çalışmalarından örnekler sunarak, “Biz İzmir’de ‘Başka bir tarım mümkün’ dediğimiz bir mücadele veriyoruz. Bugün Türkiye’de tarım politikaları tamamen sahipsiz, başıboş ve sadece endüstriyel ölçekte büyük tarım yapan üreticileri koruyan bir sistem var. Halbuki biz biliyoruz ki küçük üretici doğduğu yerde doyarsa hem kırdan kente göçün önü kesilir hem o kadim kültürümüzün sahibi olan köy o kadim kültürü korumaya devam eder hem de toplumun refahı büyür. Biz o nedenle tarım yapan, tarımdan ekmeğini kazanan küçük üreticimizin doğduğu yerde doyması için “Başka bir tarım mümkün” diyoruz. Küçük üreticileri güçlendirmek için kooperatifler kuruyoruz. Kooperatif çatısı altında onları birleştiriyoruz. Sen şu şu tohumları eker şu tarımı yaparsan ben devletin verdiği taban fiyatın 2 mislinden ürününü almayı taahhüt ediyoruz. Biz taahhüt ediyoruz o da bu güvenle üretime devam ediyor. Türkiye’de çobanını saymış, kaç tane çobanı olduğunu bilen tek şehir biziz. Öyle plansızlık var ki. Hiçbir şehirde kaç çoban var, bunların kaç hayvanı var, kimse bilmiyor. Biz bunları tek tek saydık. Tek tek bunlarla protokoller yaptık. Onların sütünü almayı taahhüt ettik. O da bize mayısta, haziranda sütünü satmayı taahhüt etti. Koyun sütünün piyasası 8 lira biz 12 liradan alıyoruz. Keçi sütü 6 lira biz 11 liradan alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kavgaya mücadeleye devam”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine de atıfta bulunan Soyer şunları söyledi: “Genel Başkanımızın söylediği çok önemli bir laf var. Kavga edeceğiz diyor. Kiminle kavga edeceğimizi de saymış. Kavga edeceğiz kardeşim. Biz birbirimizle el ele vererek birbirimizin gücüne güç katarak demokrasi mücadelesini, hak arayışımızı, hukuk arayışımızı birlikte sürdüreceğiz. Bütün kalbimle söylüyorum ki biz daha iyisine layığız. Bu kadim kültürün evlatları olarak bu topraklarda biz huzurlu yaşayalım diye yalınayak ölüme koşmuş ataların evlatları, torunları olarak daha iyisine layığız. Bizden sonra gelecek kuşaklara da daha güzel bir memleket bırakmaya muktediriz. Bunu yapmak için elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz. Kavgaya, mücadeleye devam edeceğiz. Hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz. Göreceksiniz çok az kaldı, yepyeni bir memleketi hep beraber kuracağız.”

“İlk koşacağımız yer Tunç Başkan”

Öğrenciler için servis aracı, itfaiye aracı, karla mücadele aracı taleplerine de olumlu cevaplar aldığını hatırlatan Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, her ihtiyaç duyduklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine destek verdiğini aktardı. Başkan Yantemur, “2 yıldır Kars’ta kurak mevsim geçirdik. Tohumdan kesildik. Herkesin önceden ambarında 1-2 yıllık tohumu vardı. Doğrudan gelir desteği dünyanın her yerinde ürün bazlı yapılırken bizde alan bazlı yapıldı. Gerçek üreticiler bu destekten faydalanamadı. Tohumdan tohum alınmayan bir dönem yaşanırken kimse bu yıl da ekmeyi düşünmüyordu. Gıda fiyatlarının bu kadar arttığı ve pandemi gibi bir dönemde gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir kampanya başlattık. İlk koşacağımız yer Tunç Başkan’ımızdı yine oraya koştuk. O da bu kampanyanın sözcülüğünü üstlendi, çok büyük emekler harcadı. Biz bugün 150 ton arpa ve buğday tohumu verebiliyorsak, çiftçiyi destekleyebiliyorsak bunun en büyük mimarı Tunç Başkanımdı. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanımı örnek aldık, Sayın Neptün Soyer’in katılımıyla kooperatif de kurduk. Onu da büyütmeye çalışıyoruz. Kars’ın diğer yerlerine de örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte iktidara geliyoruz” dedi.

“Şeref ve onur konuğumuz Soyer”

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman da, “Aramızda şeref ve onur konuğumuz var. Katılımcı, toplumcu, üretken belediyeciliğin mimarı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer aramızda. Örgütümüz adına hoş geldiniz diyorum. Sayın başkanımız geçen yıl da aramızdaydı. Esnaf gezisinde bulunmuştu. Sayın Başkanımız Kars’a teşrif ettiklerinde bir hareketlenme oldu. Biz belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını birlikte oluşturacağız” diye konuştu.

‘Köylümüze Bir El De Sen Uzat’ kampanyasına İzmir’den gelen desteğe teşekkürlerini sunan İl Başkanı Toraman ayrıca, “Tunç Başkan’ımızla gurur duyuyoruz, kendisini seviyoruz. Kars’ın bütün ilçelerimiz, örgütlerimiz sayın başkanımızın yanındayız. Ona güveniyoruz. Hizmetleri noktasında yapacağı çalışmalara destek vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Tunç Başkan’ın yanında olmayı hedeflemiş olmamızdan dolayı mutluyuz” dedi.

Susuz’da iftar buluşması

Başkan Soyer ve beraberindeki heyet daha sonra Susuz’a geçti. Burada iftar yemeğine katılan Başkan Soyer, “Kendimizi evimizde hissediyoruz. Sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk büyük bir gurur duyuyoruz. Gezi’nin güzel bir sloganı vardı; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Ya hep beraber ya hiç birimiz. Bunun için buradayız. Umudumuzu, gücümüzü büyütmek için buradayız. Sadece tohum ekmeyeceğiz. Umutlarımızı gücümüzü hep birlikte yeşerteceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı