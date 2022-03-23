Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi (Gönye) Projesi Gönüllülük Zirvesi Gerçekleşti

Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında Gönüllülük Zirvesi 17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti.

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021’de başlayan Yerel STK’ların Gönüllü Yönetiminde Güçlendirilmesi Projesi (GÖNYE) kapsamında düzenlenen ‘’Gönüllülük Zirvesi’’ 17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti.

AB Başkanlığı temsilcileri, gönüllülük alanında çalışan STK’lar ile önemli isimlerin katıldığı zirveye on ilden otuzdan fazla sivil toplum kuruluşundan doksana yakın temsilci ve gönüllü katılım gösterdi. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel ve Maya Vakfı Genel Müdürü Evren Ergeç’in konuşmaları ile başlayan program, Türk Alman Üniversitesi’nden Belgin Ergül ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan Burak Buçak gibi alanında önemli isimlerin sunumları ile devam etti.

GÖNYE Projesi ile son bir yıl içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden projeye dahil olan STK’lar ile gönüllülük alanında eğitimler düzenlediklerini belirten Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel sözlerine şöyle devam etti:

‘’Düzenlediğimiz eğitimlere katılan STK’ların kendi kurumlarında düzenledikleri yerel uygulamalarına yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Hem kurumlara hem de gönüllülere yönelik gönüllü yönetişimi ve hassas gruplar ile çalışma alanında yol gösterici ve diyaloğu arttırıcı materyaller ve araçlar hazırladık. GÖNYE Projesi, gönüllülerle çalışmalar yürüten STK’lar için gönüllülerle kurdukları ilişkilerini güçlendirip, kurumun ve gönüllünün ihtiyaçlarını karşılayarak, her iki tarafın da gelişmesine ve güçlenmesine yönelik bir zemin açmış ve kurumlar arasında bir diyalog başlatmıştır. Umuyoruz ki alandaki çalışmalar proje sonrasında da artarak devam edecektir.’’

Sivil toplum kuruluşları içinde gönüllü eylemde bulunanların özellikle hassas, kırılgan gruplarla ilişkisinde olası zararların önlenmesi adına “gönüllü yönetimi/yönetişimi” önemli bir yerde durduğunu belirten Maya Vakfı Başkanı Evren Ergeç sözlerine şöyle devam etti:

‘’Sivil toplum kuruluşlarının hizmet verdiklerinden ve gönüllülerden de öğrenmeleriyle bu çalışma alanı sürekli kendini güncelleme ve yeni öğrenmelerle gelişme içinde olmak durumunda. Hepimiz salgının içinden geçerken, yeni teknolojilerin sağladığı imkanlarla da yeni gönüllü eylem biçimlerimizi hayata geçirdiğimiz gibi tüm örgütler de gönüllüleriyle birlikte kurdukları ilişki ve gerçekleştirdikleri hizmetler ve hizmet alanlardan gelen geri bildirimlerle gönüllü yönetimini örgüt yönetim kültürünün sürdürülebilir bir unsuru haline getirmekle mükelleftir.’’

Gönüllülük alanında deneyim paylaşımlarında bulunulan ve proje çıktıları paylaşılan zirvede, atölye çalışmaları ve networking oturumları da yer aldı.

Tohum Otizm Vakfı ve Maya Vakfı ortaklığında Nisan 2021’de başlayan, hassas ve kırılgan çocuklar ile çalışan sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini ve gönüllü yönetim süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen GÖNYE Projesi AB Başkanlığı tarafından AB desteğiyle koordine edilen Sivil Toplum Destek Programı – III kapsamında destekleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı