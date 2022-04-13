“Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları” çalıştayı düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Geriatri Derneği işbirliğiyle “Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları” çalıştayı düzenliyor. 14-15 Nisan tarihleri arasında İzmir Kent Konseyi Merkez Ofisi’nde yapılacak çalıştay akademisyen, uzman, meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.

Dünyadaki yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yaşlılık odaklı çalışmalara ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Yerel Yönetimler ve Yaşlı Politikaları” çalıştayı düzenliyor. Ege Geriatri Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenecek çalıştay 14-15 Nisan tarihleri arasında İzmir Kent Konseyi Merkez Ofisi’nde yapılacak. Çalıştayda yerinde yaşlanma, güvenli yaşam riskler ve önlemler, yaşlı refahı ve kalımı, makro çevre-mikro çevre, yerinde yaşlanmada teknolojik destekler, geronteknoloji ve dijital okur-yazarlık başta olmak üzere pek çok konu üzerine konuşulacak.

Uygulanabilir projelere dönüştürülmesi hedefleniyor

İzmir Kent Konseyi Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Politikaları Çalışma Grubu’nun yapacağı çalıştayla yaşlı bireylerin bağımsız, yerinde, sağlıklı yaşlanma olanak ve haklarını önceleyen, toplumsal refah, katılım, kendini gerçekleştirme imkânlarını içeren, erişilebilir, etkin kamusal hizmet ve çevrelere güçlü vurgu yapan yerel politikaların oluşturulmasına katkı sağlanmasıve İzmir’in bu alandaki potansiyelinin uygulanabilir projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı