Yerel zincirler “Geniş Açı Buluşmaları”nda bir araya gelecek

Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Türkiye’nin önde gelen şahsî paklık ve bakım şirketlerinden olan Evyap, bölüm temsilcileri ile çalışanlarını her ay “Geniş Açı Buluşmaları”nda bir ortaya getirecek. Dijital ortamda gerçekleştirilecek toplantı serisinde iş dünyasının önde gelen isimleri paylaşacağı muvaffakiyet öyküleriyle ilham verecek. Birincisi 23 Haziran’da gerçekleştirilecek tertibin birinci konuğu ise iş dünyasının önde gelen ismi Aclan Acar olacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki mahallî zincir marketlerinin ve besin perakendesinin gelişimi için kıymetli projeleri hayata geçiren TPF, sahip olduğu markalarla ülkemizi 100’den fazla ülkede temsil eden Evyap iş birliğinde yeni bir projeye imza attı. Çalışmalarını Türkiye genelinde 5 ve üzeri toplam 5 bin 500 markette ve 100 bini aşkın çalışanla yürüten TPF, Evyap ile aylık olarak dijital ortamda organize edilecek olan “Geniş Açı Buluşmaları” toplantı serisinde mahallî zincir marketlerin temsilcileri ve çalışanları alanının uzman isimleriyle bir ortaya gelecek.

Evyap önderliğinde hayata geçirilecek projenin, daldaki gelişmelerin yanı sıra her gün milyonlarca müşteriye hizmet veren çalışanlara yeni bir bakış açısı kazandıracağını belirten TPF İdare Heyeti Lideri Ömer Düzgün, “Bir yıl sürecek olan toplantı serisinde ünlü akademisyenler, ekonomistler, iletişimciler ve iş insanlarını ağırlayacağız. Kesimimizin ve çalışanlarımızın gelişimine büyük katkı sağlayacak olan tertipte emeği geçen herkese ve projenin iş ortağı olan Evyap’a teşekkür ederim. Bu tıp kapsayıcı projelerin bölümümüze kalıcı yararlar sunacağına inanıyorum” dedi.

BİRİNCİ KONUK ACLAN ACAR

Geniş Açı Buluşmaları’nın birincisi 23 Haziran tarihinde iş dünyasının önde gelen ismi Aclan Acar’ın iştirakiyle gerçekleşecek. Mesleğine Merkez Bankası’nda başlayan Acar, 45 yılı aşan iş seyahatinde; Merkez Bankası, Bank Ekspres, Osmanlı Bankası, Garanti Bankası, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Medya üzere şirketlerde üst seviye yöneticilik yaptı. Besin perakendesinde değerli dönüşümlere imza atan Aclan Acar, TPF Genel Koordinatörü Tuğba Camuzoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek birinci tertipte, dönüşüm ve liderlik bahislerindeki kanılarını aktaracak. Geniş Açı Buluşmaları’na Evyap CEO’su Mehmed Evyap ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu Lideri Ömer Düzgün konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı