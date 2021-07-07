Yerli CRM uygulaması, pilot program kapsamında ücretsiz kullanılacak

Pek çok iş alanında olduğu üzere, müşteri bağları idaresi de süratle dijitalleşiyor. Pandemide güçlenen dönüşüm rüzgarı, müşteri ilgileri idaresi (CRM) uygulamalarının yazılım pazarındaki hissesini büyütmeye devam ediyor. Buyer Zone tarafından yapılan araştırmaya nazaran, 11’den fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 91’i CRM yazılımı kullanıyor. Türkiye’de de benzeri biçimde seyreden bu tablo, farklı kapsam ve fiyatlarda birçok eserin rekabet ettiği pazarda yenilikçi uygulamaların sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden BilgeAdam Teknoloji, geliştirdiği FowApps eser ailesine yeni kuşak müşteri bağlantıları idaresi sistemi FowCRM’yi kattığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgiye nazaran kullanım kolaylığı, esnekliği ve üretkenliğiyle öne çıkan yazılım için başlatılan pilot programla hudutlu sayıda şirkete bir yıllık fiyatsız kullanım üzere fırsatlar sunulacak.

Satışları yüzde 29, üretkenliği %34, iddia doğruluğunu %42 artırıyor

Pazar önderi küresel oyuncularla rekabet edebilecek yeni kuşak bir müşteri alakaları idaresi sistemi geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen BilgeAdam Teknoloji Yazılım Eserleri Yöneticisi Seçkin Bedük, “Bulut üzerinden hizmet sunan FowCRM, abonelik modeliyle kullanıcı dostu bir CRM uygulaması olarak öne çıkıyor. Gereksinime nazaran özelleştirilebilen yapısı, farklı iş uygulamalarıyla entegrasyon kabiliyeti ve verimlilik artışının yanı sıra, şirketler için kritik ehemmiyete sahip çoklu satış sınırı idaresi, fatura takibi, otomasyon, raporlama ve KVKK uyumluluğu üzere birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede satışları %29, üretkenliği %34, kestirim doğruluğunu ise %42 artırıyor” dedi.

10 şirketle hudutlu pilot program 1 Temmuz’da başlayacak

Başlattıkları pilot programın detaylarını da aktaran Seçkin Bedük, “FowCRM’yi şirketlerle tanıştırmayı, gerek satış ve üretkenlik, gerekse iddia doğruluğu açısından gücünü deneyimlemelerini istek ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız pilot proglamla FowCRM Profesyonel Paketin’i bir yıl boyunca fiyatsız kullanıma sunacağız. Son müracaatları 27 Haziran’da kabul edecek ve kıymetlendirme sürecinin akabinde programı 1 Temmuz’da başlatacağız. Pilot programa katılan şirketlere, birinci yıl fiyatsız kullanım, ikinci yıl ise %30 indirim fırsatı sunacağız” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı