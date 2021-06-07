Yerli telefon kılıfı tasarımcısından kült film ve dizi koleksiyonu

Pandemi sürecinde konutta geçirilen vaktin artması, sinema ve dizilere olan ilgiyi artırdı. Bilhassa salgın önlemleri kapsamında sinema salonlarının kapatılması, izleyiciyi dijital platformlara yönlendirdi. We Are Social tarafından hazırlanan Digital 2020 Raporu, dünya genelindeki internet kullanıcılarının %57’sinin salgın periyodunda daha fazla sinema ve dizi izlediğini ortaya koymuştu. Raporun Nisan 2021 datalarını kapsayan şimdiki versiyonunda ise bugün dijital ortamda tüketilen en temel içerik çeşidinin %93,3 ile sinema ve diziler olduğu görülüyor. Kült sinema ve diziler, izleyicilerin tercihlerinde birinci sıraya yerleşerek dikkatleri üstüne çekiyor.

Psikoloji üzerine yapılan araştırmalar, günlük hayatın olağan akışı dışına çıktığı periyotlarda nostaljinin beşerler için teselli kaynağı haline geldiğine işaret ederken, dizi ve sinema kesimi bu durumu Friends üzere kimi üretimleri tekrar izleyiciyle buluşturarak fırsata çeviriyor. Pandemiyle birlikte gündeme gelen bu tablo, telefon aksesuarları dalına de ilham oluyor. Son olarak telefon kılıfı ve teknoloji aksesuarı tasarlayan Deercase, dünyanın önde gelen sinema imal ve televizyon şirketlerinden Warner Bros (WB) ile yaptığı global işbirliği kapsamında, cep telefonları için WB’nin sinema ve dizilerinden oluşan bir kılıf koleksiyonuna imza attığını duyurdu.

Friends’ten Charlie’nin Çikolata Fabrikası’na, onlarca dizi ve sinema telefonları süsleyecek

Deercase’den edinilen bilgilere nazaran, koleksiyonda yıllardır popülaritesi hiç azalmayan ve Netflix’e gelmesiyle bir defa daha ses getiren Friends başta olmak üzere Chilling Adventures of Sabrina, Riverdale, Supernatural, Big Bang Theory ve Gossip Girl üzere sevilen dizilerin özel tasarım kılıfları yer alıyor. Sinemalardan ise yakın vakitte 4.’sü çıkacak Matrix serileri, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Beetlejuice, Wizard of Oz, Gilmore Girls ve Corpse Bride üzere geniş hayran kitlelerine sahip imaller cep telefonu kılıflarında kendine yer buluyor. Kaygı sineması tutkunlarını da unutmayan koleksiyon; Nun, it, 13. Cuma, Elm Sokağı, The Conjuring, Annabelle ve Freddy vs Jason üzere serilerle de telefon kılıflarını süslüyor.

“Kendi trendlerimizi yaratmayı önemsiyoruz”

WB işbirliğiyle hazırlanan koleksiyon, geniş bir tasarım oluşan geniş bir takımın imzasını taşıyor. Deercase Pazarlama ve İrtibat Yöneticisi Hasret Topaloğlu Özdemir “Müşterilerimize en renkli ve yaratıcı içerikleri sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan trendleri takip ediyor, öteki yandan kendi trendlerimizi yaratmayı önemsiyoruz. Warner Bros’un, bizim de imrenerek takip ettiğimiz rengarenk bir dünyası ve büyük bir hayran kitlesi var. Bu işbirliğiyle hem o dünyayı kucaklayabilmek, hem de Avrupa’ya açılarak tasarımcılarımızın yetkinliklerini dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.