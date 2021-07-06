Yerli Yatırımcıların Hisse Senedi Varlıkları Bir Yılda Yüzde 70 Büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan 2021 yılı Mayıs ayı bilgileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 27 büyüyerek 5.7 trilyon liraya yaklaştığını ortaya koydu. TSPB datalarına nazaran, 2021 yılı Nisan ayındaki düşüşün akabinde yine yükselişe geçen yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise son bir yılda yaklaşık yüzde 70 büyüyerek mayıs ayı sonunda 405.3 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2021 yılı Mayıs ayı özet finansal piyasa datalarını açıkladı. TSPB tarafından açıklanan datalara nazaran, 2020 yılı sonunda 5 trilyon 281 milyar lira olan yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, bu yılın birinci beş ayında 396.1 milyar lira artarak mayıs ayı sonunda 5 trilyon 677 milyar liraya yükseldi. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı özet finansal piyasa bilgilerine nazaran, geçen yılsonunda 615.7 milyar lira olan yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise beş ayda 48.7 milyar lira düşerek 567 milyar liraya geriledi. TSPB datalarına nazaran Mayıs 2020 ve Mayıs 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 27, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları ise yüzde 17,2 oranında arttı. TSPB dataları, nisan ayında yaşanan gerilemeye karşın, yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek artışın, pay senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koydu.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları mayıs ayında tekrar yükseldi

Borsa İstanbul’da yaşanan gerilemeye karşın, geçen yıl mayıs ayı sonunda 239.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bir yılda yüzde 69,1 oranında artarak 2021 Mayıs ayı sonunda 405.3 milyar liraya çıktı. Bu meblağın 173.7 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve hukukî bireylere, 231.6 milyar lirası ise ferdi yatırımcılara ilişkin. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarında, bu yılın birinci beş ayında ise yüzde 6,4 (24.5 milyar TL) artış yaşandı.

Pay senedi etkin yatırımcı sayısında tarihi rekor

2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da tesiriyle bu yılın nisan ayında 2 milyon 674 bin üzere tarihi rekor düzeylerine ulaştı. Bakiyeli yatırımcı sayısı mayıs ayında ise 2 milyon 517 bin düzeyine geriledi. TSPB bilgilerine nazaran, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan pay senedi piyasasında ayda en az bir kere süreç yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise bu yılın nisan ayı sonunda 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Pay senedi etkin yatırımcı sayısına yıllık bazda bakıldığında yaşanan artış çok daha net bir biçimde ortaya çıkıyor. TSPB bilgilerine nazaran, geçen yıl mayıs ayı sonunda 786.4 bin olan pay senedindeki faal yatırımcı sayısı, son bir yılda 1 milyon 173 bin arttı. Hisse senedinde etkin yatırımcı sayısı artarken, piyasalarda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak VİOP ve kaldıraçlı süreçlerdeki etkin yatırımcı sayıları ise geriledi. Bu yılın şubat sonu itibariyle 40 bin 498 olan VİOP’taki faal yatırımcı sayısı nisan ayı sonunda 36 bin 367’ye geriledi. Birebir formda şubat ayında 10 bine yaklaşan ve mart ayında 10 binin üzerine çıkan kaldıraçlı süreçlerdeki etkin yatırımcı sayısı nisan ayında 9 binin altına gerildi.

Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları beş ayda yüzde 21 geriledi

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları büyürken yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları düşüyor. TSPB datalarına nazaran, geçen yıl mayıs ayı sonunda 254.8 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, yüzde 12 oranında artarak bu yılın mayıs sonunda 285.6 milyar lira oldu. TSPB dataları üzerinden yabancı yatırımcıların pay senedi yatırımlarına detaylı olarak bakıldığında son yıllarda düşüş trendine girdiği görülüyor. Geçen yılsonu itibariyle 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları bu yılın birinci beş ayında yüzde 21 oranında düşüşle mayıs ayı sonunda 285.6 milyar liraya geriledi.

Yerli yatırımcıların varlıkları bir yılda yüzde 27 arttı

TSPB datalarına Mayıs 2020 ve Mayıs 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında Türkiye’de yerleşik kurumsal, hukuksal ve ferdî yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 27 büyüyerek 4 trilyon 466 milyar liradan, 5 trilyon 677 milyar liraya çıktığı görülüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği datalarına nazaran, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme pay senedinin akabinde yüzde 61 oranıyla varlığa dayalı menkul değer ve varlık teminatlı menkul değer varlıklarında yaşandı. Geçen yıl mayıs sonunda 23.1 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul değer ve varlık teminatlı menkul değer varlıkları, 2021 Mayıs ayı sonunda 37.2 milyar liraya çıktı. TSPB datalarının Mayıs 2020 ve Mayıs 2021’i kapsayan bir yıllık devirde, yerli yatırımcıların Döviz Tevdiat Hesaplarındaki varlıkları yüzde 41 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 17 artarak 1 trilyon 645 milyar liraya çıktı. Birebir periyotta yerli yatırımcıların eurobond (kamu) varlıkları yüzde 43, eurobond (özel) varlıkları yüzde 34 oranında arttı. Yerli yatırımcıların kamu, özel toplam eurobond varlıkları 370.5 milyar lira oldu.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları son beş ayda 48.6 milyar lira geriledi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı Mayıs ayı özet finansal piyasa bilgilerine nazaran, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları bir yılda yüzde 17,2 oranında arttı. 2020 Mayıs sonunda 483.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mayıs sonunda 567.1 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında bir yıllık bazda artış olsa da 2021 yılının birinci beş ayında kıymetli bir düşüş kelam konusu. TSPB bilgilerine nazaran 2020 sonu itibariyle 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların Türkiye’deki finansal varlıkları, 2021 yılının birinci beş ayında 48.6 (yüzde 7,9) milyar lira geriledi.

Halka açık şirketlerin piyasa kıymeti dört ayda yüzde 9,4 geriledi

Yerli kişisel yatırımcıların düşük faiz ve dijital imkanların artmasıyla 2019 yılının ikinci yarısından itibaren pay senedi piyasasına artan ilgisi pandemi süreciyle hızlanarak devam etti. TSPB bilgileri yerli yatırımcıların kelam konusu ilgisinin de tesiriyle 2019 ve 2020 yıllarında halka açık şirketlerin piyasa pahasında yaşanan artış, 2021 yılının Şubat ayından itibaren yerini düşüşe bıraktı. Bu yılın Ocak sonu itibariyle 1 trilyon 826 milyar TL olan halka açık şirketlerin piyasa pahası, son dört ayda yüzde 9,4 oranında bedel kaybederek mayıs ayı sonunda 1 trilyon 669 milyar liraya geriledi.

Finansal Varlıklar (Milyon TL) 2020/05 2020/12 2021/05 Yurtiçi Yerleşikler 4.466.331 5.280.975 5.677.106 TL Mevduat* 1.404.468 1.498.053 1.645.508 Döviz Tevdiat Hesabı* 1.359.318 1.788.982 1.922.897 Devlet İç Borçlanma Senedi 1.059.360 1.156.751 1.197.993 Eurobond (Kamu) 200.740 252.524 287.018 Eurobond (Özel) 62.197 75.710 83.486 Hisse Senedi 239.680 380.788 405.322 Özel Dal Borçlanma Aracı 117.323 96.527 97.508 VDMK+VTMK 23.140 31.269 37.252 Varant+Sertifika 106 372 123 Yurtdışı Yerleşikler 483.678 615.742 567.075 TL Mevduat* 33.064 38.793 45.440 Döviz Tevdiat Hesabı* 139.211 146.502 164.124 Değerli Madenler Depo Hesapları* 2.596 3.987 4.920 Devlet İç Borçlanma Senedi 51.358 63.016 64.692 Hisse Senedi 254.814 361.667 285.582 Özel Bölüm Borçlanma Aracı 1.588 1.079 1.241 VDMK+VTMK 1.048 699 1.077 Toplam 4.950.009 5.896.718 6.244.181

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı