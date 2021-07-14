Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

Kontrolmatik’ten yeni iş sözleşmesi

 Kontrolmatik Teknoloji Güç ve Mühendislik A.Ş, yeni iş mukavelesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'
Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

YEŞİL paylarının satışı tamamlandı

YEŞİL paylarının satışı tamamlandı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan hisselerin birincil piyasada satışı tamamlandı.

İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin 25-28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 işgünü mühlet ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan 778.764,701 TL nominal kıymetli hisselerin tamamının satışı bugün prestijiyle tamamlanmıştır.” tabiri kullanıldı.
 

Hibya Haber Ajansı

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