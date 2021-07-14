YEŞİL paylarının satışı tamamlandı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan hisselerin birincil piyasada satışı tamamlandı.
İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin 25-28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 işgünü mühlet ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan 778.764,701 TL nominal kıymetli hisselerin tamamının satışı bugün prestijiyle tamamlanmıştır.” tabiri kullanıldı.
Hibya Haber Ajansı