Yeşil Yapı Endüstrisi’nin ilk çeyrek rakamları

Yeşil Yapı Sanayisi A.Ş’nin birinci çeyrek sayıları açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran şirketin finansal bilgileri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Yeşil Yapı Sanayisi A.Ş’nin birinci çeyrek sayıları açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran şirketin finansal bilgileri şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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