Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bin 181’e ulaştı

 Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs t
Ana Sayfa Ekonomi 8 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Yeşil Yapı Endüstrisi’nin ilk çeyrek rakamları

Yeşil Yapı Endüstrisi’nin ilk çeyrek rakamları

Yeşil Yapı Sanayisi A.Ş’nin birinci çeyrek sayıları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya nazaran şirketin finansal bilgileri şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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