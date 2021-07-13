Ostim Endüstriyel’den iştirak edinimi

Ostim Endüstriyel’den iştirak edinimi

 Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş, iştirak edinimine ait bilgilendirme yaptı. Kamuyu Aydınlatm
Ana Sayfa Ekonomi 13 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Yeşil Yatırım’da kalan payların satışı

Yeşil Yatırım’da kalan payların satışı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş’de, rüçhan haklarının kullanılmasının akabinde kalan hisselerin borsada satışı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 23.06.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna istinaden, hisse sahiplerimizin yeni hisse alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 778.764,701 TL nominal bedelli hisselerin 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 işgünü müddet ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı sunulması sonucunda ilgili hisselerin tamamının satışı tamamlanmıştır.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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