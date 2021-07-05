Yeşil Yatırım’dan tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Yeşil Yatırım Holding A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL’ye yükseltilmesine ait olarak 08.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni hisse alma haklarının kullandırılması süreci 22.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni hisse alma haklarını kullanma müddeti içinde kullanılmayan yeni hisse alma haklarına karşılık gelen hisselerin toplam nominal kıymeti 778.764,701 TL olup, kalan hisseler 25-28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 iş günü mühletle İnfo Yatırım Menkul Bedeller A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da borsada satış usulü ile 1,00 TL nominal kıymetten az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı