Yeşilay gençlere bahar coşkusu yaşattı

İzmir’deki bowling turnuvasında bir araya gelen Egeli gençler, bağımlılıktan uzak kalarak enerjilerini sağlık için kullandı

Yeşilay İzmir Şubesi tarafından düzenlenen bowling turnuvası, Egeli gençleri sağlıklı bir gelecek hedefinde buluşturdu. Onlarca gencin mücadele heyecanına ortak olan Yeşilay yöneticileri, bağımlılıktan uzak kalıp akranlarına örnek teşkil eden gençlerin sayısının her geçen gün artmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İzmir Point Bornova Play Planet Bowling’te düzenlenen turnuvaya katılım yüksek oldu. Turnuvada Aydın ve Manisa Genç Yeşilay Kulüpleri, Bornova Gençlik Merkezi gönüllülerinin takımları yarıştı. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Necmettin Gülak, Yeşilay Aydın Şube Başkanı Ali Dinçer, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Levent Akçalı ve Yeşilay Ege Bölge Koordinatörü Salih Fulcun ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyeleri takımlara koçluk yaptı.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Necmettin Gülak, bahar mevsiminin gelmesiyle gençlerin heyecanının iyi sağlık amacının gerçekleşmesine yönelik faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gülak, “Bu amaca en uygun faaliyetlerin başında spor etkinlikleri geliyor. Bowling turnuvasıyla başladığımız etkinliklerimizin sayısını artıracağız. Yürüyüş, bisiklet turları gibi gençleri bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir gelecek amacına ortak edecek etkinliklerde daha fazla buluşacağız. Bowling turnuvamızın kazananları bağımlılıktan uzak kalarak spor yapıp sağlıklı yaşam için vakit ayıran tüm genç Yeşilaycılar oldu” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı