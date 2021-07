Yeşilay’ın 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu

Yeşilay’ın organize ettiği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Yarışması’nın kazananları, Yeşilay Genel Lider Vekili Dr. Mehmet Dinç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden Ömer Ümran Özdenören, Yeşilay Bilim Heyeti Lideri ve Müsabaka Heyet Lideri Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın iştirakiyle gerçekleştirilen ödül merasiminde açıklandı.

Yeşilay’ın organize ettiği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Yarışması’nın kazananları, Yeşilay Genel Lider Vekili Dr. Mehmet Dinç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden Ömer Ümran Özdenören, Yeşilay Bilim Heyeti Lideri ve Yarış Heyet Lideri Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın iştirakiyle gerçekleştirilen ödül merasiminde açıklandı. Merasimde konuşan Yeşilay Genel Lider Vekili Dr. Mehmet Dinç, “Sinemanın kapsayıcı lisanı ve görsel gücü sayesinde gençlerin gözünden bağımlılığı görüp, farklı gaye kitlelere bağımlılığın ziyanlarını anlatmış olacağız” dedi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Lideri Ömer Ümran Özdenören müsabakaya takviye vermekten memnunluk duyduklarını belirtirken; Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise “Ödül alan arkadaşlarımız artık birer Yeşilay gönüllüsü, bundan sonraki hayatlarında da Yeşilay’ın çabasına takviye olmalarını bekliyoruz” sözlerini kullandı.

Yeşilay’ın bu yıl 5’inci sefer düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Yarışması’nın kazananları düzenlene ödül merasiminde açıklandı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Husus Bağımlılığı” temasıyla düzenlenen yarışa 244 eser başvurdu. Kurmaca kategorisinde birincilik mükafatı “Kanalıma Güzel Geldiniz” sinemasıyla Zeynep Sönmez’in, ikincilik mükafatı “Karanlıkta” sinemasıyla Şevval Tandoğan’ın ve üçüncülük mükafatı “İçimdeki Ben” sinemasıyla Erhan Apaydın’ın olurken; belgesel kategorisinde Engin Can Aksu “Şimdiki Aklım Olsaydı” ile birinci, Ziya Paha “Diyar-ı Kurtuluş” ile ikinci ve Burçak Tanrıverdi “27” ile üçüncü oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne “Bihaber” sinemasıyla Ozan H. Yalçınsoy layık görülürken; Halkın Favorisi 100. Yıl Özel Mükafatı ise “Düşüş” sinemasıyla Türkan Can Çekerol’a verildi.

Evvelki yıllarda Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Senaryo Yarışı olarak düzenlenen ve bu sene itibariyle Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Yarışı olarak seyahatine devam eden yarışa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilay Genel Lider Vekili Dr. Mehmet Dinç şunları söyledi:

“Yeşilay olarak 101 yıldır gece gündüz, yaz kış bağımlılıklarla gayretimizi sürdürüyoruz. Bu uğraşta karşılaştığımız iki büyük sorun var: Bunlardan biri insan dediğimiz yapının çok boyutlu olması, ikincisi bağımlılığın çok kompleks bir sorun olması. Bu nedenle insanı ve bağımlılıkları uygun anlamak gerekiyor. Bağımlılığa giden yollara set çekebilmek, insanın doğduğu üzere bağımsız kalmasını sağlamak için tek yol akla hitap etmek değil. İnsanların gözüne, gönlüne de hitap etmek gerekiyor. Bunun için de farklı gaye kitlelerle birebir lisanı konuşmamız değerli. Sinema bu bahiste bize alternatifi olmayan avantajlar sunuyor. Sinemanın kapsayıcı lisanı ve görsel gücü sayesinde gençlerin gözünden bağımlılığı görüp, farklı amaç kitlelere bağımlılığı anlatmış olacağız. Bu nedenle Sağlıklı Fikirler Kısa Sinema Yarışması’nı çok önemsiyoruz. 244 gencimiz gayretimize el verdi, emek verdi. Onlar sayesinde beşere ülkemizde ve dünyada on binlerce ulaşacağız. Dereceye giren eserler yalnızca burada kalmayacak, 81 ülkede de var olan Ülke Yeşilaylarımız ile insanlara sunulacak. Değerli heyet üyelerimize ve takviyeleri için Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Dereceye giren arkadaşlarımızı ve bütün katılımcılarımızı da tebrik ediyorum.”

Müsabakaya dayanak vermekten memnunluk duyduklarını belirten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Lideri Ömer Ümran Özdenören ise, “Yeşilay’a yarışın düzenlenmesindeki emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ön eleme sonrasında finale kalan eserler de çok güzel seçilmişti. Tüm iştirakçilere teşekkür ediyoruz” dedi.

Gençler hem kendi farkındalıklarına hem toplumsal farkındalığa katkı sağlıyor

Yeşilay’ın 5’incisini düzenlediği müsabakanın bu format değiştirerek yola devam ettiğini belirten Yarış Heyet Lideri Prof. Dr. Peyami Çelikcan şunları söz etti:

“Bu seneye kadar Sağlıklı Fikirler Yarışı kapsamında senaryoları destekliyorduk. Sinema Genel Müdürlüğü’nün de dayanaklarıyla profesyonel gruplarla ödül alan senaryoların üretimini gerçekleştirdik, Yeşilay’ın çalışmalarında kullandık. Bu sene artık kısa sinema yarışı olarak yola devam ediyoruz. Üniversite öğrencileri artık bağımlılıkla çaba ve bağımlılık meseleleri ile ilgili fikirlerini sinemaya dönüştürerek müsabakaya katılabiliyor. Yeşilay 101 yıldır bağımlılıkla uğraş eden Türkiye’nin en esaslı sivil toplum kuruluşlarından biri. Önleyici çalışmaların kıymetine inanan ve bu mevzuda projeler gerçekleştiren bir kurum. Tütün, alkol, unsur ve davranışsal bağımlılıklarla uğraş ediyor. Yeşilay gönüllüleri olarak biz de bu uğraşın güçlenmesi için toplumun farklı kısımlarında farkındalık oluşturmanın çok tesirli olduğuna inanıyoruz. Kısa sinema yarışımız açısından baktığımızda da yarışa katılan gruplar aylarca bu sorun üzerine çalışıyor, araştırıyor, müşahedede bulunuyor ve sinemaları çekiyor. Kendi farkındalık seviyelerinin yanı sıra toplumun farkındalığına da katkı sağlıyorlar. Başvuran sinemaların çok etkileyici, çarpıcı olduğunu söyleyebilirim. Ödül alan arkadaşlarımız artık birer Yeşilay gönüllüsü, bundan sonraki hayatlarında da Yeşilay’ın uğraşına takviye olmalarını bekliyoruz.”

Genç sinemacılar toplam 80 bin TL’lik mükafatın sahibi oldu

Müsabakaya Türkiye genelinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim gören öğrenciler başvurdu. Eserler, Prof. Dr. Peyami Çelikcan başkanlığında toplanan ve Türkiye’nin değerli üniversitelerinden sinema ve TV öğretim üyeleri, sinema eleştirmenleri, başarılı direktör Derviş Zaim üzere isimlerin yer aldığı heyet tarafından değerlendirildi.

Yarışta, belgesel ve kurmaca kategorilerinde birinciler 15 bin TL, ikinciler 10 bin TL ve üçüncüler 5 bin TL’lik mükafatın sahibi oldu. 5 bin 871 kişinin oy kullandığı oylamada yüzde en yüksek oy ile “halkın favorisi” seçilen eser sahibine 5 Bin TL ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen yapıtın sahibine de 15 bin TL ödül verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı