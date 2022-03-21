Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nun birinci etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Ala Geyik Etabı, Gökdere Camisinden 6,7 km yürüyüş esnasında Yeşilçam şarkıları ve Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserleri ile vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi. Şarkıların ritmine katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personellerine teşekkür etti.

YENİ KAYITLAR BAŞLADI

Yeşilçam Doğa Yürüyüşü 3.etap kayıtları ise bugün başlayacak. www.abbsporhizmetleri.com internet adresinden vatandaşlar 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinliği online müracaat ederek katılabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı