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Ana Sayfa Spor 4 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nda doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, yürüyüş öncesinde kahkaha yogasında stres attı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nun Keloğlan etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar hem spor yaptı hem de tabiatla iç içe bir gün yaşadı. Çakırlar Sosyete Pazarı’ndan başlayan 5.8 km yürüyüş müzik eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Yeşilçam şarkıları ve türküler eşliğinde keyifli bir gün geçirdi

KAHKAHA YOGASI

Doğa yürüyüşü öncesi katılımcılar Konyaaltı Olbia Meydanı’nda kahkaha yogasına katıldı. Katılımcılar, dans edip bol bol kahkaha atarak, iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştı. Katılımcılara, doğru nefes alma teknikleri de gösterildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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