Yetersizlik Duygusu Kıskançlığı Besliyor

Kıskançlık, kişinin ilgisine ziyan verdiği kadar duygusal olarak yaralanmasına da neden oluyor. Kıskançlığın hakim olduğu bağlarda ihmal edilme, duygusal ve cinsel isteksizlik, irtibat kuramama, partnere saldırma, doyumsuzluk üzere durumlarla karşılaşıldığını belirten DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Birinciyim Seray Kılınç, yetersiz hisseden şahısların kıskançlık hissini daha ağır yaşadığına dikkat çekiyor.

Kıskançlık, yakın alakalarda epeyce sık rastlanan, yorucu ve ağır bir his… Aslında kıskançlık sadece tek bir duyguyu kapsayan değil, öfke, kaygı ve mutsuzluk üzere birkaç hissin karışımından meydana geliyor. DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Birinciyim Seray Kılınç, yakın romantik bağlantılarımızın bitmesinden ya da ziyan görmesinden korktuğumuz vakitlerde bu durumu önemli bir tehdit olarak algıladığımızı, bu evrede ise kıskançlığın bizi evvel duygusal olarak sonra da bağ içerisinde ele alabileceğimiz somut davranışlarla yönetebildiğine dikkat çekiyor.

Duygusal olarak kıskançlığın içerisine girdiği alakalarda ihmal edilme, duygusal ve cinsel isteksizlik, irtibat kuramama, partnere saldırma, doyumsuzluk, eleştirel ve sorgulayıcı olma üzere durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini hatırlatan Uzm. Kln. Psk. Kılınç, “Böyle durumlarda kıskançlığa neden olan duyguyu fark etmeye başlamak ve kendimizi sorgulamak tahminen de başlangıç için en yeterli seçeneklerden biri… Yapılan çalışmalar nazaran yetersizlik hisleri yüksek olan bireylerin gerçek ya da var olmayan hayali bir rakibin varlığı karşısında kendi benlik saygılarında çok tehdit oluştuğu için kıskançlığı yüksek düzeyde yaşayabiliyor. Yetersizlik duygusu kıskançlığı beslemenin yanı sıra şiddetli bir biçimde deneyimlememizi neden oluyor” diyor.

Yapılan çalışmalarda evli olmayan çiftlerin evli olanlara nazaran kıskançlık düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edildiğinin altını çizen DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Birinciyim Seray Kılınç, kelamlarını şöyle sürdürüyor: “İlişkinin çiftlere yaşattığı doyum açısından baktığımızda evli çiftlerin daha az doyum yaşadığı ve daha az kıskançlık gösterdiklerini söylememiz mümkün. Bireyin kendine olan benlik hürmeti, partnerine olan kaybetme ve sevgisinden mahrum kalma hisleri ve üçüncü bir somut ya da hayali olan varlığın hayatında olması ihtimaline karşı sergilemiş olduğu yaşantılar hem ilgiyi hem de evliliği vakit zaman sıkıntı durumlara sokabilir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı