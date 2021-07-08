Yetişkinlerin 35’i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor

Kaspersky tarafından gerçekleştirilen ve kullanıcıların aygıtları güncelleme konusundaki tavırlarını araştıran global bir anket, güncelleme aktifliğinin bir aile sıkıntısı haline geldiğini ortaya çıkardı. Araştırmaya nazaran, ailesiyle yaşayan iştirakçilerin yarısından fazlası (62), çocukların ve yaşlıların aygıtlarını güncelleme konusunda yardıma gereksinimi olduğunda hemfikir. Ayrıyeten güncellemeler konuttaki alakaları etkileyebiliyor. İştirakçilerin 35’i bu mevzuda aile üyeleriyle uyuşmazlık yaşadığını kabul ediyor.

Teknolojik aygıtlar uzun vakittir her yaştan kullanıcı için sıradan hale geldi. Çocuklar bunları içerik izlemek ve oyun oynamak için kullanırken, yetişkinler arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak için teknolojik aygıtlara güveniyor. Bununla birlikte sağlam bir güvenlik seviyesi ve yüksek performans sağlamak için her aygıtın vaktinde güncellenmesini sağlamak çok değerli.

Ankete katılan yetişkinlerin 34’ünün güncellemeleri yüklemeyi hudut bozucu bulduğu göz önüne alındığında, aile üyeleri ortasında sistemli güncellemelere karşı ilgisizlik yahut isteksizlikleri anlamak sıkıntı değil.

Anket ayrıyeten yalnız yahut aileleriyle yaşasalar da yetişkinlerin 77’sinin ekseriyetle konutlarındaki aygıtlara güncelleme yüklediklerini gösteriyor. Bireylerin kendi teknolojik aygıtlarından sorumlu olduğu durumlar daha az yaygın (12). Birebir vakitte, ankete katılan bireylere nazaran eşleri (7) ve çocukları (4) nadiren aygıtlarını güncelliyor.

Güncellemeleri yönetmeyi tüm aile üyeleri için daha olumlu bir aktivite haline getirmek için Kaspersky, tanınmış blog muharriri, yoga öğretmeni ve şahsî antrenör Shona Vertue ile iş birliğine giderek, güncellemeler yapılırken tamamlanabilecek kısa bir kolay antrenman kursu hazırladı. Kurs epey kolay ve konutta herkes tarafından yapılabilir.

Kaspersky Tüketici Eserleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şu yorumlarda bulunuyor: “Çağdaş ailelerin neredeyse tüm üyeleri teknolojik aygıtlar kullandığından, güncellemeleri yüklemek gerçek bir aile problemi haline geliyor. Araştırma sonuçları, pratikte tüm aile üyelerinin bir dereceye kadar bu sürece dahil olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlasının (35) aile üyeleriyle güncellemelerin ehemmiyeti hakkında tartıştığını görüyoruz. Bu da muhtemelen kullanıcıların çevrimiçi ortamda kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliğini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Güncellemelerin vaktinde yüklenmesi sadece yeni fonksiyonlara ve arayüzlere erişim sağlamaya değil, birebir vakitte yüksek seviyede aygıt güvenliğini muhafazaya da yardımcı olur. Bu, tüm aile üyelerinin şahsî datalarını inançta tutmanın yanı sıra tüm aygıtların süratli ve optimum biçimde çalışmasını sağlar.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı