Yetişkinlerin yüzde 35’i cihazlarını güncellemede sıkıntıda

Teknolojik aygıtlar uzun vakittir her yaştan kullanıcı için sıradan hale geldi. Çocuklar bunları içerik izlemek ve oyun oynamak için kullanırken, yetişkinler arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak için teknolojik aygıtlara güveniyor. Bununla birlikte muteber bir güvenlik seviyesi ve yüksek performans sağlamak için her aygıtın vaktinde güncellenmesini sağlamak çok değerli.

Ankete katılan yetişkinlerin %34’ünün güncellemeleri yüklemeyi hudut bozucu bulduğu göz önüne alındığında, aile üyeleri ortasında sistemli güncellemelere karşı ilgisizlik yahut isteksizlikleri anlamak güç değil. Anket ayrıyeten yalnız yahut aileleriyle yaşasalar da yetişkinlerin %77’sinin ekseriyetle konutlarındaki aygıtlara güncelleme yüklediklerini gösteriyor. Bireylerin kendi teknolojik aygıtlarından sorumlu olduğu durumlar daha az yaygın (%12). Birebir vakitte, ankete katılan bireylere nazaran eşleri (%7) ve çocukları (%4) nadiren aygıtlarını güncelliyor.

Güncellemeleri yönetmeyi tüm aile üyeleri için daha olumlu bir aktivite haline getirmek için Kaspersky, tanınmış blog muharriri, yoga öğretmeni ve şahsî antrenör Shona Vertue ile iş birliğine giderek, güncellemeler yapılırken tamamlanabilecek kısa bir kolay antrenman kursu hazırladı. Kurs epey kolay ve meskende herkes tarafından yapılabilir.

Kaspersky Tüketici Eserleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şu yorumlarda bulunuyor: “Modern ailelerin neredeyse tüm üyeleri teknolojik aygıtlar kullandığından, güncellemeleri yüklemek gerçek bir aile sıkıntısı haline geliyor. Araştırma sonuçları, pratikte tüm aile üyelerinin bir dereceye kadar bu sürece dahil olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlasının (%35) aile üyeleriyle güncellemelerin kıymeti hakkında tartıştığını görüyoruz. Bu da muhtemelen kullanıcıların çevrimiçi ortamda kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliğini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Güncellemelerin vaktinde yüklenmesi sırf yeni fonksiyonlara ve arayüzlere erişim sağlamaya değil, tıpkı vakitte yüksek seviyede aygıt güvenliğini müdafaaya da yardımcı olur. Bu, tüm aile üyelerinin ferdî bilgilerini inançta tutmanın yanı sıra tüm aygıtların süratli ve optimum formda çalışmasını sağlar.”dedi.

Hibya Haber Ajansı