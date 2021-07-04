Yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyon DDOS saldırısı gerçekleşti!

Siber korsanlar tarafından ele geçirilen aygıtların, birebir anda tek bir servise yüklenerek çökmesine neden olan DDoS taarruzları rekora koşuyor. Saldırganların 2021’in birinci çeyreğinde yaklaşık 2,9 milyon DDoS saldırısı başlattığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, bu durumun 2020’deki birebir vakit dilimine nazaran 31’lik bir artışı söz ettiğini belirtirken taarruzlardan korunmanın yollarını 5 adımda sıralıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile trendlerin ve hizmetlerin değişmesi gündeme dair odak noktalarımızın farklılaşmasına neden oluyor. Kuruluşların çevrim içi hizmetlere son derece kıymet verdiği bu periyodu kıymetlendirmek isteyen siber hatalıların gündeminde de DDoS taarruzları bulunuyor. Sıhhat, eğitim, finansal hizmetler ve e-ticaret dahil olmak üzere farklı dalları hedefleyen saldırganlar, rekor düzeyde DDoS saldırısı düzenleyerek kurumları hiç olmadığı kadar sıkıntı durumda bırakıyor. 2021’in birinci çeyreğinde yaklaşık 2,9 milyon DDoS saldırısı başlatıldığını ve bu durumun 2020’deki tıpkı vakte nazaran 31’lik bir artışı tabir ettiğini belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, ataklara karşı güvenliğini güçlendirmek isteyen kurumlar için 5 değerli teklifte bulunuyor.

Bölüm Fark Etmeksizin Her Kurum Hücumlardan Etkileniyor!

Birçok kurumun çevrim içi platformlardaki varlığını artırdığına şahit olan siber hatalılar, farklı bölümlere yönelik taarruzlar düzenlemeyi ihmal etmiyor. Yapılan araştırmalara nazaran 2021’in birinci çeyreği ile 2020’nin birinci çeyreği ortasında sıhhat hizmetlerine yönelik düzenlenen DDoS hücum sayısında yıllık 53 oranında bir artış görülürken, eğitim kesimindeki artışın 41 oranında olduğu raporlanıyor. Önemli boyutlarda artışa geçen DDoS akınlarından ötürü hizmetleri hasar gören kurumların finansal kayıplara ek olarak uzun vadede prestij kaybına da uğrayabileceğini hatırlatan Gürsel Tipsin, şirketlerin bu taarruzlarla müsabakadan evvel güçlü bir siber güvenlik altyapısı kurmaları gerektiğinin altını çiziyor.

DDoS Akınlarına Karşı Korunmak için 5 Tesirli Adım

Komtera Teknoloji Kanal Satış Yöneticisi Gürsel Tipsin, DDoS taarruzlarına karşı 5 siber güvenlik adımını sıralıyor.

1. Bant genişliğinizi artırın. DDoS akınlarını önlemek ismine altyapıları dirençli hale getirmek için atılabilecek en temel adımlardan birini, kâfi bant genişliğine sahip olmak oluşturuyor. Geçmişte rastgele bir saldırganın sahip olabileceğinden daha fazla bant genişliğine sahip olmak, DDoS ataklarından kaçınmak için mümkün olsa da büyütme ataklarının artmasıyla bu durum artık tesirli olmayabiliyor. Geniş bant genişliğinin beklenmedik site trafiği konusunda kurumları rahatlatabileceğini belirten Gürsel Tipsin, bunun taarruzlara karşı tek başına kâfi olmayacağını da ayrıyeten hatırlatıyor.

2. Altyapınızdaki yedekliliğe ehemmiyet verin. Bir saldırganın sunuculara karşı başarılı bir biçimde DDoS saldırısı başlatmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak ve ortalarındaki trafiği dağıtmak için datalarınızın güzel bir yük dengeleme sistemi ile birden çok data merkezine dağıtıldığından emin olunması ehemmiyet arz ediyor. Bu data merkezlerinin farklı ülkelerde yahut en azından birebir ülkenin farklı bölgelerinde yer alması ayrıyeten tesirli olacaktır.

3. Ağ donanımınızı DDoS ataklarına karşı güçlendirin. Bir DDoS saldırısını önlemeye yardımcı olmak için yapılabilecek birkaç kolay donanım yapılandırma değişikliği bulunuyor. Örneğin, güvenlik duvarını yahut yönlendiriciyi gelen ICMP paketlerini bırakacak yahut ağın dışından DNS cevaplarını engelleyecek halde yapılandırmak, belli DNS ve ping tabanlı hacimsel atakları önlemeye yardımcı olabiliyor.

4. Anti-DDoS donanım ve yazılım modüllerine sahip olun. Sunucuların ağ güvenlik duvarlarını daha özel web uygulama güvenlik duvarları ile korumak daha tesirli olurken, yük dengeleyicileri de kullanmak değerli adımlardan birini oluşturuyor.

5. DDoS müdafaa aygıtları kullanın. Gelişmekte olan ağ ve uygulama tehditlerine karşı hizmetleri teminat altına alan gerçek vakitli bir DDoS savunma ve atak muhafaza aygıtına sahip olunması gerekiyor. Yüksek hacimli, şifreli yahut çok kısa müddetli tehditlere karşı otomatik olarak mitigation başlatan DDoS savunma ve atak müdafaa aygıtları, pak trafiği süratlice muteber kaynaklara ileterek sistemlerinizi koruyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı