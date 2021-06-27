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Ana Sayfa Eğitim 27 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Yılın öğrenme çözümü: myViewBoard

Yılın öğrenme çözümü: myViewBoard

ViewSonic, myViewBoard ekosistemi ile global eğitim teknolojisi pazarındaki en güzel şirketleri ve tahlilleri belirleyen EdTech Breakthrough Awards’da “Yılın Genel Çevrimiçi Öğrenme Çözümü” ödülünün sahibi oldu. 

Dünya genelinde 17’den fazla farklı ülkeden 2 binden fazla adayın katıldığı program, myViewBoard Classroom’u sahip olduğu toplam özelliklerle kıymetlendirerek, genel kategoride birinci seçti. EdTech Breakthrough Awards, birçok alanda eğitim teknolojilerini kıymetlendirerek yeniliği, çalışmayı ve başarıyı takdir etmeyi amaçlıyor.

Hibrit tahlil

ViewSonic’in eğitim ekosistemi myViewBoard Classroom, öğrencilerin örgün ve uzaktan eğitim ortamları ortasında istikrar kurmasını sağlayan araçlar ve uygulamalar sunuyor. Hem uzaktan hem de sınıfta öğrenme ortamları için geliştirilen ViewSonic myViewBoard Classroom, dijital ortamda gerçek sınıfın ikizini yaratmayı sağlayarak hibrit eğitim modellerini destekliyor. myViewBoard Classroom ile öğretmenler, sınıf içeriği, etkileşimli dersler ve iştiraki teşvik edici, inançlı ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyor.

myViewBoard Classroom, öğrencilerin sınıfta yahut uzaktan bir öğretmenle etkileşim kurmasını sağlayan bir dijital tahtanın yanı sıra, derslerin daha sonra görüntülemek ve notları aktarmak için kaydedilmesine de imkan sağlıyor. Platform, öğrencilerin öğretmenleri görmelerine ve birebir vakitte mahremiyetlerini muhafazalarına imkan tanıyan, tek istikametli bir görüntü akışı ile öğretmenlerin sınıfı denetim etmesine, yönetmesine ve yönlendirmesine müsaade veren sınıf idaresi ve daha da kıymetlisi inançlı bir öğrenme alanı içeriyor.

Hibya Haber Ajansı

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