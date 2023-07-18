Yine ciğerlerimiz yandı

Malkara’nın Sarıpolat ve Teteköy’leri arasında dün meydana gelen yangın ormanda büyük tahribata neden oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın Keşan Belediyesi, Malkara Belediyesi, Orman İşletmesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürülme çalışmaları başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Kurtarma Helikopteri de yaklaşık 1.5 saat sonra yangın söndürme müdahalesine katıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’da yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede rüzgarın etkili olması da yangının hızla yayılmasına etken olduğu ve buğday tarlalarına sıçradığı da öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak : İGFA