Yine ihmal, yine umursamazlık, yine geç kalınmışlık

UYGUN Parti Çanakkale Vilayet Lideri Selahattin Yıldızlar,”Marmara Denizinde müsilaj kabusu devam ediyor. Hükümet tekrar bu hususta da geç adımlar attı. Denizimiz adeta ölüyor” dedi.

Marmara Denizi aylardır müsilaj sıkıntısıyla baş etmeye çalışıyor. Bahse ait Tabipler Odasından da on unsurluk acil hareket planı açıklandı. Vaktinde önlem alınmamasını eleştiren UYGUN Parti Çanakkale vilayet lideri Selahattin Yıldızlar ise tahlil için işin uzmanlarına bu bahsin teslim edilmesi gerektiğini savundu.

Lider Yıldızlar, “Marmara Denizinde müsilaj kabusu devam ediyor. Hükümet tekrar bu bahiste da geç adımlar attı. Denizimiz adeta ölüyor. Geç müdahale, umursamazlık, görmezden gelmenin sonuçları ne yazık ki yeniden tabiata ve vatandaşlarımıza mal oluyor. Vaktinde alınmayan önlemler sonucu bu tehlike daha da arttı. Geçmişte yıllardır yapılan yanlışların sonucunda olan şey ortada. Kirli sanayi atıkları yıllarca bu denize döküldü, hiç kimse sesini çıkarmadı. Yalnızca zenginler daha güçlü olsun diye bu tabiat katliamına sessiz kalındı. Kâfi arıtma tesisleri yapılmadı. Müsilaj bunların sonucunda ortaya çıktı. Daha sonrasındaysa bizatihi geçmesi beklendi. Ve sonuç ortada. Artık ise baş edilemez bir hal aldı. Hükümet her şeyde olduğu üzere bunda a geç kaldı. Kıyı kentinde vatandaşlarımız denize yaklaşamıyor, balık tüketilmiyor. Deniz içerisindeki hayatta olumsuz biçimde etkileniyor bu durumdan. Artık bu husus uzmanlara teslim edilmeli. Gerçekler halka da anlatılmalı. Uzman takımlar gerekli incelemeleri yaparak acil bir tahlil bulunmalı. Asıl gerçek saklansın diye hala gereğince süreç yapılmıyor. Denizlerimiz de öldürülüyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı