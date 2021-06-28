YKS’ye geri sayımda altın öneriler

Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) için geri sayım başladı. Tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran, lisans programlarına girecek adayların katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve lisan puanı ile yerleşmek isteyen adayların katılacağı Yabancı Lisan Testi (YDT) ise 27 Haziran’da yapılacak. İmtihan günü yaklaştıkça adayların heyecanı da arttı. Pekala, adaylar son haftayı nasıl kıymetlendirmeli? Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, üniversite adaylarına altın bedelinde tekliflerde bulundu. İşte o öneriler…

GEÇMİŞİN MUHASEBESİNİ YAPMA VAKTİ DEĞİL

Geçmişin muhasebesini yapmayın. Bu hafta muhasebe yapma vakti değil. Bu hafta akademik çalışmalarını, taktik ve akademik istikametten gözden geçirme, geçmiş yılların sorularını çözme, süreç olarak kıymetlendirme ve davranma vakti. Düşünme ve davran!

Okullarınızda yüz yüze denemeler yapılıyorsa onlara katılmakta yarar var. Zira imtihana yalnız başınıza girmeyeceksiniz. Etrafınızda beşerler olacak, nasıl etkileşiyorsunuz bir bakın.

Deneme imtihanlarını her gün yapın, bunu seriye bağlayın. Müddet tutun ve mümkünse optik kullanın. Deneme imtihanlarını sonuç olarak değerlendirmeyin.

Geçmiş yılların sorularına bakın. Zira ÖSYM’nin bir imtihan ve soru stili vardır. Bu şekil, yıllar içerisinde değişmez. Artık TYT diyoruz, daha evvel YGS vardı. O sorulara da bakın. Usul olarak alışmaya çalışın.

TURLAMA TEKNİĞİNİ UYGULAYIN, SORUYLA İNATLAŞMAYIN!

Taktik kıymetli. Turlama tekniklerini kesinlikle uygulayın. Turlama, imtihan mühletince bütün soruları görebilmektir. Şu ana kadar birçok turlamayı denediniz. Kendiniz için en yanlışsız turlamayı yerleştirin.

TYT’de her yaptığınız soru ve net sayınız çok değerli. Matematikte bir soruyla inatlaşıp, öteki tarafta yapabileceğiniz öbür soruları kaçırmamalısınız. Kimi sorular zati tuzak sorulardır, güya çözülebilecekmiş üzere gözükür ancak size mühlet kaybettirir. Bu tuzağa düşmeyin. Birinci çeşitte kesinlikle bütün soruları görün.

UZUN SORULARDAN KORKMAYIN, YENİ HUSUSA GİRMEYİN

Her uzun soru, sıkıntı soru demek değildir. Uzun sorular gözünüzü korkutmasın. Aslında bakarsanız paragraflı soruların içerisinde kesinlikle karşılığa ilişkin küçük ipuçları bulursunuz.

Bu hafta hiç bilmediğimiz yeni bir bahse girmeyelim. Biliyorum ki ufak tefek tamiratlara gereksiniminiz var, evet tamiratları yapalım. Lakin sıfırdan yeni bir mevzuya başlamanın manası yok. Bu başınızı karıştıracaktır, olumsuz hislere neden olacak ve sizde yetersizlik hissi yaratacaktır.

RUHSAL GÜCÜNÜZ FARK YARATACAK

Bu çeşit sıralama imtihanlarında yani aşikâr bir müddette, muhakkak sayıda soruyu cevaplamak üzere girdiğiniz imtihanlarda, ruhsal gücümüz bizi nitekim farklı kılacak olan kısmımız. Bu haftayı nasıl geçirdiğimiz, sonucu göğüsleyebilmek ve imtihanı yanlışsız bir hisle karşılayabilmek, serinkanlı olmak kıymetli. Başkalarına oranla fark yaratacak olan kısmımız ruhsal gücümüz olacak.

İMTİHAN YOLUN SONU DEĞİL, BAŞI!

Üniversite imtihanı yolun sonu falan değil, tam bilakis yolun başı. Yolun sonuna geldiğinizi zannetmeyin. Bir turnikeden geçeceksiniz bu imtihanla bir arada, bir tercih koyacaksınız ve yeni bir yolun başına geçmiş olacaksınız.

BU HAFTA UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT!

İmtihan akşamı uyuyamıyorum diye kaygılanmayın. Heyecanlı olabilirsiniz, biraz daha geç uykunuz gelebilir, sağlıklı uyku değerli. Uykunuz gelince gidin ve yatın.

Bu hafta sizi sakatlayabilecek fizikî aktivitelerden uzak kalın.

Bu hafta sabahları 7 buçuk 8 üzere kalkıp bir şeyler atıştırın, sindirim sisteminizi de lütfen buna dahil edin. Son gün “ben mükellef bir kahvaltı yaparım ve imtihana giderim” dediğinizde sindirim sisteminiz size makus sürprizler hazırlamasın.

Bu hafta içerisinde imtihana gireceğiniz yeri görün.

Giriş dokümanlarınızın çıktılarını alın. Belgenizi şimdiden hazırlayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı