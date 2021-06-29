YKS’ye Gireceklere Öneriler: Kendi Değerinizi Sınav Başarısıyla İlişkilendirmeyin

Eğitim Bilimci Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, YKS’ye girecek öğrencilerin imtihan öncesi heyecanlanmalarının olağan olduğunu belirterek “Unutmamak gerekir ki, bir imtihan sonucuyla kişinin aile ve toplum içerisindeki değer ve pahası değişmez. Kendi kıymetlerini imtihan başarısıyla ilişkilendirmemeliler” dedi

2,5 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS), bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Kısım Lideri Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, imtihana girecek öğrencilere imtihan öncesi rutini, imtihan heyecanıyla ve imtihanda odaklanma sıkıntısıyla başa çıkma yolları hakkında tekliflerde bulundu:

Ne Fazla, Ne de Az Uyuyun

Adaylar imtihan öncesindeki uyku, yemek ve dinlenme rutinlerini pek fazla değiştirmeden imtihana girmeliler. İmtihana bir iki gün kala kendilerince kâfi olan bir uyku müddeti belirlemeliler. Bu mühlet olağan ömürlerinde olandan ne daha fazla ne de az olmamalıdır.

İmtihan Öncesi Kendinizi Zorlamayın

Adaylar fizikî ve duygusal olarak kendilerini zorlamamalılar. İmtihana gerçek adayların tüm hususları bitirecek formda planlama yapması da değerli bir durum. İmtihana kalan müddette yalnızca genel tekrar yapacakları bir çalışma planı yapmış olmaları faydalı olacaktır.

Bedelinizi İmtihan Belirlemez

İmtihana kalan mühlet azaldıkça öğrencilerin kaygılanmaları doğal bir durumdur. Ömrünün ilerleyen devirlerinde tercih edeceği meslek ve uğraşı alanlarının belirleneceği bir imtihan olduğu için öğrencilerin heyecanlanması çok olağan. Lakin unutmamak gerekir ki bir imtihan sonucuyla kişinin aile ve toplum içerisindeki ehemmiyet ve kıymeti değişmez. Sahip olduğumuz bu değer ve bedeli kişiliğimiz ile yaratırız ve tıpkı kişiliğin kolay kolay değişmeyeceği üzere bu durum da bir imtihan sonucu ile değişmez. Öğrenciler kendi pahalarını imtihan başarısıyla ilişkilendirmemeliler.

Dikkati Çabuk Dağılanlar için Teknikler

İmtihana hazırlık sürecinde öğrencinin imtihan esnasında dikkatini denetim edebilmesi kıymetlidir. Dikkatini denetim edebilen ve sorulara yoğunlaştırabilen öğrenciler imtihan performansı açısından daha verimli olurlar. Dikkati çabuk dağılan adaylar, kaygılarını imtihan mühletince denetim altına almaya çalışmalılar. Bunun için kimi teknikler kullanabilirler. Örneğin imtihanda her bir soruyu evvel soru metni, soru kökü, seçenekler üzere küçük ünitelere ayırarak okumalarını tavsiye ederim. Küçük üniteleri kendi içinde algıladıktan sonra bütünü tamamlayarak algılamak kolaylaşacaktır.

Emin Olmadığınız Soruda Takılmayın

Kendilerince sıkıntı ya da çeldiricileri güçlü olan bir soruyu yanıtladıktan sonra tekrar tekrar seçenek değiştirmekten de kaçınmaları gerekir zira bu da dikkat dağıtan bir öge olacaktır. Hakikaten emin olmadıkları bir soru ise o soruyu geçip bir iki soru yanıtladıktan sonra tekrar o soruya dönmeleri daha düzgün olabilir.

Meseleleri İmtihan Salonu Dışında Bırakın

İmtihan sırasında, sorulara ya da sisteme ait önyargılar, kendilerini kâfi görüp görmedikleri, ebeveynlerin ya da öğretmenlerin kendileri ya da imtihanla ilgili görüşleri üzere dikkat dağıtıcı ögeleri, mümkün olduğunca imtihan salonunun dışında bırakmaları zihinsel performanslarını hakikat biçimde ortaya koymalarını kolaylaştırır.

Ebeveyn Dayanağı Çok Değerli

Bir genç için üniversite imtihanı üzere sıkıntı periyotlarda ebeveyn dayanağı çok mana tabir ediyor. Pandemi periyodunda adaylar şiddetli bir imtihana hazırlık süreci geçirdi. Gençlerin aileleriyle birlikte bu problemli süreçten güçlenerek çıkması, aile içi inançlı ve açık irtibatın varlığı ile mümkün. Ailelerin çocuklarının imtihan tasasını, gelecek kaygılarını anladıklarını hissettirmeleri, onları dinlemeleri çok bedelli. Mesleksel tercihlerle ilgili kanılarını de imtihan sonrasında gençlerin kendilerini rahat ve hazır hissettikleri bir vakitte konuşmaları daha güzel olacaktır. Tüm üniversite adaylarına başarılı bir imtihan diliyorum.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı