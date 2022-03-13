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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 22 Görüntüleme

Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı

Yoğun kar yağışında yollarda sıkıntı yaşanmadı

Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli’nde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında sıkıntı yaşanmadı

Kocaeli’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışında ana arter ve köy yollarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli’nde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında ulaşım sorunsuz bir şekilde sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koydu. Sorumluluk sahası dışındaki D-100 Karayolunda dahi tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yollarda vatandaşın sıkıntı yaşaması için cansiperane çalışma yaptı.

12 İLÇE 91 NOKTA 220 ARAÇ 650 PERSONEL

12 İlçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadele çalışmaları kapsamında yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları sürekli açık tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri dört gün kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşı mağdur etmedi. 24 saat iki vardiya halinde özverili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için çalıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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