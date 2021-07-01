Yolcu360’a Şikayetvar.com’dan Elmas Ödül

Dünyanın birinci ve en büyük şikayet platformu Şikayetvar.com, A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülleri’ sonuçları belirli oldu. Yolcu360, puanlamanın büsbütün konukların verdiği memnuniyet ölçümleriyle yapıldığı mükafatlar kapsamında, Online Oto Kiralama Kategorisinde birinciliği alarak Diamond Ödül’ün sahibi oldu. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım “Misafir memnunluğu saplantısı olarak tanım ettiğimiz hizmet yaklaşımımızın karşılığını almaktan sonsuz memnunluk duyuyoruz” dedi.

Yolcu360, Şikayetvar.com tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markalarının belirlendiği A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) Kusursuz Müşteri Memnuniyeti Muvaffakiyet Ödülleri’nde Online Oto Kiralama Kategorisinde birinci olarak Diamond Ödül’ü almaya hak kazandı. Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım“Misafir Memnunluğu Saplantısı” olarak tanımladıkları hizmet yaklaşımının Türkiye’nin en saygın memnuniyet ödüllerinden birini almasından sonsuz memnunluk duyduklarını belirterek, “Saplantılı bir biçimde konuklarımızı keyifli etmek konusunda kendimizle yarışıyoruz” tabirlerini kullandı.

“Misafirlerin mükafatı olarak görüyoruz”

Şikayetvar.com’un gerçek şikayetleri baz alarak, her yıl düzenlediği anketler üzerinden elde ettiği datalar doğrultusunda “Müşteri Tecrübe Endeksi’ ismini verdiği ve “En Güzel Müşteri Tecrübesi Yaşatan Markaları” belirlediği araştırmaya nazaran verilen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards, Türkiye’nin bu kapsamda en değerli aktifliği olma özelliğini taşıyor. Umut Yıldırım “Online Oto Kiralama Kategorisinde ödül almamız çok hoş. Ayrıyeten puanlamanın tümüyle konuk geri bildirimleri ile yapılmış olması manasını daha da artırıyor. Şikayetvar.com’un önemli ve istikrarlı sistemine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor fakat ödülümüzü konuklarımızdan aldığımızı kabul ediyoruz” dedi.

“Saplantımızı sahipleniyoruz”

Konuk memnuniyeti ile ilgili yaklaşımlarını birinci günden beri “Misafir memnunluğu saplantısı” olarak tanımladıklarını tekrarlayan Umut Yıldırım, “Bizim konuk yaklaşımımızı tam olarak, mutlak memnuniyet, azamî üzere kavramlar değil “Misafir Memnunluğu Saplantısı” karşılıyor. Operasyon grubunun konuklarımıza yönelik tahlillerini her duyduğumda, takımın her bir üyesinin birebir titizlik ve tutku içinde bu yaklaşımı sahiplendiğini anlıyorum. Çok yakında dünyanın birçok kentinde başlayacak olan Yolcu360 operasyonunu eşsiz kılanın da bu olduğunu biliyorum. Operasyon Yöneticimiz Ceyhun Hoşol, Operasyon Yöneticimiz Sinem Özkapıcı ve gruplarına başarımızın mimarları oldukları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

“Rakamsal büyüme niteliksel büyüme ile desteklenmeli”

2020 yılı sayılarına nazaran 22 milyon ziyaretçiye ulaşan dev bir operasyon haline gelen Yolcu360, Nisan ayı sonunda, 30 milyon dolar değerleme ile paylarının yüzde 20’si karşılığında Eksim Holding’e bağlı Eksim Ventures’tan 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı almıştı. Bu yatırımın bugüne dek atılan hakikat adımların sonucu olduğunu belirten Umut Yıldırım ““Yolcu360’ın 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayı 2020 yılında rekor bir büyüme ile 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştı. Paralel olarak da gelirler büyüdü ve 2017 yılında 6 milyon TL olan gelir 2020 yılında 100 milyon TL olarak gerçekleşti. 2022 yılında maksat, 500 milyon TL’yi aşmak. Tüm bu sayılar somut muvaffakiyetin göstergesi, Şikayetvar.com’un Diamond mükafatı ise niteliksel büyümemizin sembolü ve biz sayıların en yüksek olduğu noktada bile tek bir konuğumuzun mutluluğuna odaklı çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı