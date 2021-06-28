Yolcu360’da Global Operasyonların Başına Yeni Atama

Geniş portföyü ve mukayeseli tahlilleri ile konuklarına en uygun aracı çarçabuk seçme bahtı tanıyan araç kiralama platformu Yolcu360’ın Küresel Operasyon Yöneticiliğine Ferhat Uyanık getirildi.

Konukları için olduğu kadar tüm paydaşları ve çalışanları için de bir memnunluk kaynağı olmak için çalışan araç kiralama platformu Yolcu360, seyahat bölümünün tecrübeli ismi Ferhat Uyanık’ı Küresel Operasyon Yöneticisi olarak atadı.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım’a bağlı olarak misyon yapacak ve Yürütme Kurulu’nda yer alacak olan Ferhat Uyanık, şirketin Nisan ayı sonunda aldığı ve büyük bir kısmını küresel operasyonlara ayırdığı 6 Milyon Dolar’lık Seri A Yatırımı sonrasında gerçekleşecek faaliyetleri yönetecek. Globalde yeni pazarlar oluşturma ve büyütmeden sorumlu olacak olan Ferhat Uyanık, seyahat teknolojileri bölümünde başarılı bir mesleğe sahip.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden 2012 yılında mezun olan Uyanık, turizm kesimindeki tecrübelerinin büyük bir kısmını iş geliştirme ve yeni mukaveleler yaparak pazar büyütme mevzularında çalışarak geçirdi. Mesleğinin son 6 yılında Metglobal / Hotelspro’da farklı misyon tarifleri ile ilerleme gösteren Uyanık, son olarak Tüm Bölge ve Pazarlardan Sorumlu Küresel Kontratlar ve Tedarik İdaresi Yöneticisi olarak vazife yapıyordu.

Çalıştığı pazarlarda; konuklar, paydaşlar, tedarikçiler ve çalışanlar ortasındaki muahede ve kontratların idaresini gerçekleştiren Ferhat Uyanık yeni vazifesinde küresel trendleri takip ederek Yolcu360’ın Türkiye’deki başarılı operasyonunu yurt dışına taşıyacak. Uyanık, sahip olduğu iş deneyimiyle Yolcu360’ın küresel pazarlarda büyümesi ve aktifleşmesi için işbirlikleri geliştirilmesinden, mevcut operasyon ve süreçlerin sürdürülebilirliğinden ve hizmet kalitesinin gelişiminden sorumlu olacak. Uyanık’ın bir diğer sorumluluk alanı da Yolcu360’ın konuk memnunluğu odaklı kurum kültürünün yurt dışına da taşınması olacak.