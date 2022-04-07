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Ana Sayfa Kültür & Sanat 7 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Yönetmen Alphan Eşeli’den “ Müjde ”

Yönetmen Alphan Eşeli’den “ Müjde ”

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BİR İLK

Ödüllü yönetmen Alphan Eşeli’nin imzasını taşıyan, başrollerini Lale Mansur ile Salim Kechiouche’un paylaştığı “MÜJDE”, uluslararası film platformu MUBI’de gösterime girdi.

Global lansman ile dünya çapında ilk kez seyirci ile buluşan filmde; Suriye Savaşı’nın başlamasıyla hayatları sonsuza dek değişen sıradan iki insanın hikayesi anlatılıyor.

Konusu, İstanbul’da geçen MÜJDE, Suriye Savaşı’nın başlamasıyla hayatları sonsuza dek değişen iki sıradan insanın hikayesi… Evini ve bildiği her şeyi kaybeden dul bir kadın olan Müjde (Lale Mansur), Suriyeli genç mülteci Sayyid (Salim Kechiouche) ile beklenmedik bir aşkın içinde bulur kendini. İlk kez hissettiği bu karşı konulmaz tutkuyla hayata yeniden bağlanan Müjde, sevdiği adama karşı en yakınlarının tepkisiyle karşılaşınca, kendini bir yol ayrımında bulur.

ISTANBUL’74 ve ATLANTİK FİLM yapımı, ödüllü yönetmen Alphan Eşeli’nin imzasını taşıyan filmin senaryosu Alphan Eşeli, Berkay Öztürk ve Salih Bozcu’ya ait. Logos

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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