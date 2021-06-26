Yorgunluğunuzun nedeni sandığınız kadar basit olmayabilir

Hava sıcaklıklarının artması yorgunluğu ve halsizliği de beraberinde getiriyor. Lakin bu durumun nedeni her vakit sıcaklar olmuyor… Yorgunluğun ardında birçok sebep olabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken yorgunluk ve halsizliğin kronik bir hale gelip gelmediğidir. Anemiye bağlı yaşanan yorgunluğun kronik olduğuna dikkat çeken Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, hususla ilgili değerli açıklamalarda bulunuyor.

Anemi nedir?

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan, oksijenin taşınmasında sorumlu moleküldür. Bedende çok az sayıda yahut olağandışı yapıda kırmızı kan hücresi varsa yahut hemoglobinlerin yapısı olağandışı yahut ölçüsü düşükse anemi belirtileri kendini gösterir. Kan hemoglobin düzeyinde ya da kırmızı kan hücreleri sayısında azalma ve buna bağlı olarak gelişen durum anemi olarak isimlendirilir. Kandaki hemoglobin düzeyinin 11 g/dl’nin altına düşmesiyle anemiden bahsetmek mümkündür.

Halsizliğinize daima farklı mazeretler mi buluyorsunuz?

Kırımızı kan hücreleri, bedenin her yerine oksijen taşınmasından sorumlu olduğundan anemi sorunu olan hastaların organları daha az oksijen alır. Bu durum ise bireyde;

Yorgunluk,

Halsizlik,

Zayıflık,

Deride kuruluk,

Göğüs ağrısı,

Baş ağrısı,

Dikkat eksikliği,

Uyku sorunları,

Bacaklarda kramplara yol açar.

Hastalığı ortaya çıkaran birçok neden var!

Metabolizmanın sağlıklı bir halde çalışması için kırmızı kan hücrelerine gereksinim duyar. Birçok hastalık ya da şartlar kandaki kırmızı hücre sayısının azalmasına neden olur. Demir eksikliği anemisi, besinlerle alınan demir ölçüsünün bedenin kaybettiği demir ölçüsünden daha fazla olması nedeniyle de oluşabilir. Birçok anemi çeşidinin neden ortaya çıktığı bilinmese de genel olarak;

Genetik faktörler,

Ani yaşanan kan kayıpları,

B12 vitamini eksikliği,

Böbrek hastalıkları,

Hormonal bozukluklar,

Kimi ilaçlar,

Kan kanserleri vb.

Aneminin çeşitleri bulunuyor

Aplastik anemi: Bedenin gereğince yeni kan hücresi üretememesine bağlı olarak ortaya çıkan anemi tipi apansız gelişir ve tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Cilt tahrişleri, nefes darlığı ve burun kanamaları formunda kendini gösterir.

Demir eksikliğine bağlı anemi: En sık görülen sebeplerin başında gelen demir eksikliğine bağlı anemi, ekseriyetle bayan ve çocuklarda rastlanır. Besin yoluyla yeteri kadar demir alınamaması yahut demirin fazla emilimiyle ortaya çıkan anemi tipidir. Tabip tarafından yapılacak kan testi ile çarçabuk teşhis edilebilir.

Megaloblastik anemi: Bedendeki kırmızı kan hücrelerinin olağandan az olmasıyla ortaya çıkar. Kasların zayıflamasına, mide bulantısına, cilt solgunluğuna, nefes darlığına, iştah kaybına, kalp ritminde düzensizliğe yol açan bu anemi çeşidi genel bir kan testi ile tespit edilir.

Orak hücreli anemi: Lisan şişkinliği, kas zayıflaması, cilt renginde solma, ishal, mide bulantısı, kalp atışlarında hızlanma üzere belirtilerin ortaya çıkmasına neden olan anemi tipi yeteri kadar kan hücresinin bulunmaması durumudur.

Akdeniz anemisi: Genetik alyuvar bozukluğu olarak tanımlanan Akdeniz anemisi, kırmızı kan hücrelerinin çok yıkımına yol açar. İdrar renginde yoğunlaşma, gelişme geriliği, kronik yorgunluk ve cilt solgunluğu üzere belirtilerin kaynağı olarak gösterilen Akdeniz anemisi, genetik olması sebebiyle en az bir aile üyesinde görülür.

Dikkat, bu bireyler risk kümesi altında!

Regl devrindeki bayanlar,

Ergenlik çağındaki şahıslar,

Bebekler,

Gebe ve emziren bayanlar,

Sportmenler,

Veganlar,

Sıhhatsiz ve sistemsiz diyet programı uygulayanlar.

Tedavi sistemi

Anemi sorunları için en sık kullanılan prosedür ağız yahut damar yoluyla verilen ilaçlardır. Anemi tedavisinde ağızdan verilen ilaçlar demir tedavisi için çoğunlukla kafidir. Tedavi başlanmasıyla birlikte kandaki hemoglabin düzeyi olağana dönse de kemik iliğindeki demir depolarının büsbütün dolması için tedavi 6 -12 ay kadar sürebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı