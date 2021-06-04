YOTEL Istanbul Havalimanı, Tripadvisor “2021 Traveller’s Choice” ödülü aldı

YOTEL Istanbul Havalimanı, dünyanın en itibarlı seyahat sitelerinden biri olan Tripadvisor tarafından her yıl konukların verdiği puanlar ve yaptığı yorumlarla belirlenen “Travellers’s Choice” ödülünde dünyanın en âlâ otelleri ortasında birinci 10’luk dilimde gösterildi.

İstanbul Havalimanı ana terminali içerisinde kara tarafında YOTEL ve hava tarafında YOTELAIR otelleriyle faaliyet gösteren YOTEL Istanbul Havalimanı, Tripadvisor tarafından her yıl verilen “Travellers’s Choice” mükafatına layık görüldü. YOTEL bu yılki ödüllerde dünyanın en güzel otelleri ortasında birinci 10’luk dilimde yer aldı.

Birinci sınıf lüks havayolu seyahati kavramını işlevsel, çağdaş ve yüksek teknolojik alt yapı ile birleştirerek kendine has bir tasarım anlayışına sahip olan YOTEL, İstanbul Havalimanında yer alan kara tarafındaki otelinde 171 kabinde, hava tarafındaki YOTELAIR’de ise 280 kabinde olmak üzere iki başka ünitede toplam 451 oda ile premium ve birinci sınıf süitlerde konuklarını ağırlıyor. Tasarımı ve kullandığı teknolojiyle klâsik otellerden ayrışan YOTEL, bu iki ögesi makul kullanarak geliştirilen rahatlık ve konforun yanı sıra, yenilikçi tecrübelerle konuklarımıza gereksinim duydukları her şeyi sunuyor.

Lüks otellerin vazgeçilmez ögelerini daha küçük alanlara akılcı bir formda taşıyarak birinci sınıf lüks kabin konseptini konaklama tecrübesine taşıyan ve yolcu gereksinimlerini merkeze alarak tasarlanan YOTEL, ortak çalışma, toplantı ve spor alanları ile talep gören lokasyonlarda paha ve topluluk duygusu sunuyor. Premium kabinlerde YOTEL’in özel ayarlanabilir SmartBedTM yatakları, canlandırıcı yağmur duşları, akıllı TV’ler, çoklu güç ve USB noktaları ve kolay irtibat özellikleri bulunuyor.

İstanbul Havalimanı 7 numaralı giriş kapısının çabucak karşısında konumlanan YOTEL İstanbul Havalimanı, kara tarafında, güvenlik ve pasaport denetiminden çabucak evvel kolay erişim imkanı sağlıyor. Kabin görünümlü çağdaş, tarz sahibi ve minimal oda konseptine sahip YOTEL İstanbul Havalimanı; klâsik Türk mutfağı ve memleketler arası lezzetlerin füzyonundan oluşan menüsüyle Komyuniti Restaurant’a mesken sahipliği yapıyor. Ayrıyeten, 200 şahsa kadar ağırlama kapasitesi bulunan toplantı salonları ve formunu muhafazaya titizlik gösterenler için bir GYM alanı sunan YOTEL, havalimanında oluşabilecek gereksinimler doğrultusunda alternatif oluşturuyor.

Erken saatte ya da ertelenen uçuşları olanlar kara tarafındaki YOTEL Istanbul’u tercih edebilecekleri üzere, milletlerarası aktarma uçuşunu bekleyen ya da evvelce check-in’lerini yaparak bagajlarını vermiş ve pasaport denetiminden geçmiş yolcular için de uçak kalkış kapılarından yalnızca birkaç dakika uzaklıkta konumlanan YOTELAIR İstanbul, dinlenmek, verimli bir uyku uyumak yahut yalnızca tazelenmek isteyenleri ağırlıyor. Duty free alanındaki alışveriş noktalarına yakın konumlanan YOTELAIR İstanbul, istenirse bir gün ya da yalnızca birkaç saat geçirmek için ziyaret edenlere seyahatlerinde inançlı, eğlenceli ve konforlu bir “mola” sunuyor. Muhtaçlığı konaklamak yerine yalnızca tazelenmek olanlar ise, YOTELAIR İstanbul’un dilerse yalnızca Lounge alanından ve burada bulunan “yağmur duşları”ndan yararlanabiliyor. Erken uçuşlar, aktarmalı seyahatlerdeki beklemeler ya da uçuşlardaki beklenmedik gecikmeler üzere nedenlerle İstanbul Havalimanı’nda uzun vakit geçirmek durumunda kalan yolcular için YOTEL ve YOTELAIR İstanbul konforlu, inançlı ve işlevsel tahlillere sahip.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı