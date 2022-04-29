Youcan Games Oyun Sektörüne Hızlı Giriş Yaptı

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı ile bugüne kadar birçok girişime milyonlarca dolar yatırım yapan genç iş insanları, son dönemde ortaklık kültürüne örnek olacak bir girişime daha imza attı. EGİAD Melekleri Üyesi iş insanları, Oyun Sektöründen tecrübeli girişimciler ve İzmir’in önde gelen iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu, oyun yatırım şirketi olan Youcan Games; desteklediği ilk Oyun Girişim Ekibinin pazara çıkardığı ilk oyun ile Amerika’da en çok indirilenler listesinde yerini alarak sektöre başarılı bir giriş yaptı. Tamamı oyun geliştirmeye ilgi duyan girişimcilerden oluşan oyun geliştirme ekibi 2 ay gibi kısa bir sürede dünya çapında bir başarıya imza atarak ilk hayallerini gerçekleştirmiş oldu. Youcan Games, EGİAD Melekleri tarafından oyun girişimcilerinin kendi şirketlerini kurması için onlara yatırım, teknik uzmanlık ve aynı zamanda stratejik partneri Ruby Games ile Yayıncılık Desteği vermek üzere Oyun Yatırım Şirketi olarak faaliyetlerine böylece başlamış oldu.

Youcan Games Yatırım ve Yönetim Lideri Levent Kuşgöz, kurdukları yenilikçi yatırım modelinin başarılı çıktısını bu kadar kısa bir süre içerisinde almış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Özellikle Hyper Casual Oyunları geliştirme tutkusu olan tüm birey ve ekipleri kurdukları modele davet eden Kuşgöz, şirketleşme ve başarılı oyun geliştirme süreçlerinde gerekli olan tüm finansman ve teknik uzmanlık desteklerini koşulsuz bir şekilde sağlayacaklarını belirtti. Youcan Games projesinin, başlangıcında ve icrasında yer alan Arda Ürper, Hüseyin Kadıoğlu, Cem Elmasoğlu, Rasim Kurum, Melisa İtmeç ve Arda Yılmaz ile birlikte toplamda 1 yıllık bir ön çalışmanın eseri olduğunu belirten Kuşgöz, sektöre hızlı bir giriş yapan Youcan Games girişimci ekiplerinin DEPARK – Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda çalışmalara başladığını aktardı.

Prototip değil, oyun girişimleri kurmak istiyoruz

Son dönemde Türkiye’deki oyun girişimlerinin yakaladığı başarı ivmesine dikkat çeken Kuşgöz, uzun bir süredir oyun sektörünü yakın mercek altına aldıklarını ve Türkiye’deki bu yüksek başarı potansiyelinin alışılagelmiş seri prototip üretme baskısıyla zarar görmeye başladığını düşündüklerini belirtti.

Gelirini prototip üretme sistemine bağlayan oyun girişimlerinin asıl hedefleri olan başarılı oyun şirketleri olma yolundan uzaklaşarak prototip ya da video içeriği hazırlayan yapılara dönüştüğünü gözlemlediklerini belirten Kuşgöz , “Bu şekilde ilerleyen girişimler önceliklerini ve hedeflerini kaliteli, başarılı oyunlar geliştirmek olarak değil, daha fazla sayıda prototip üretmek olarak belirlemek zorunda kalıyorlar. Başarılı oyunlarımızın yayınlanması konusunda iş birliği yaptığımız Ruby Games, mobil oyun sektöründeki tecrübesi ve imza attığı üstün başarılarıyla modelimize çok değerli stratejik destekler veriyor. Kadrosundaki Uzman Marketing ekibi ile geliştirdiğimiz oyunları tüm dünyaya tanıtan Ruby Games aynı zamanda sektör datasını oyun girişimlerimizle paylaşarak yeni oyun fikirlerinin oluşturulmasında ve bu fikirleri hayata geçirme adımlarımızda da veri ile kanıtlanmış geri dönüşler sağlıyor. Bu stratejik destek, modelimizdeki oyun girişimlerinin hedeflerini daha net görmesini ve insiyatif odaklı değil veri odaklı oyun fikirleri oluşturarak başarıya daha emin adımlarla ulaşmalarını sağlıyor” dedi.

Founder Studio’yuz, oyun girişimcisi herkesi hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyoruz

Sektörde yatırımcı olup girişimlere yardımcı olan şirketlerin Venture Studio adıyla anıldığını hatırlatan Kuşgöz, “Youcan Games ise girişimci ekiplere kendi işlerini kurma fırsatını verdiği bir yapıda çalıştığı için kendisini “Kurucu” anlamına gelen Founder Studio olarak konumlandırıyor. Founder Studio bünyesine alınması hedeflenen tecrübeli girişimciler belirli bir süre Youcan Games’in finansal destekleri ve data alanındaki yönlendirmesi ile kısa zamanda oyun sektörüne oyun üretecek hale gelip oyunlarını test edebilme ve kendi şirketlerinin sahibi olarak yayınlama imkânı bulabiliyor” dedi.

Geleceğimiz olan Genç Girişimcilere yatırım yaptık

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, oyun sektörünü yakından incelediklerini belirterek; “Döneme başlarken kendimize koyduğumuz hedef doğrultusunda Oyun Ekosistemini yakından inceleme fırsatı bulduk. İncelemeler yaparken EGİAD Meleklerinin geliştirdiği Youcan Games projesinin hayata geçmesini sağladık. Bu ortaklık sayesinde buradan çıkan oyunların tüm dünyaya yayılmasını hedefledik ve ilk başarıyı yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alandaki yetişmiş iş gücümüzün yurtdışına gitmemesi için böyle bir adım attık. Geleceğimiz olan gençlere yatırım yaparak güzel bir seçim yaptık. Genç Girişimcilere, ‘sen de yapabilirsin’ mesajını vereceğiz. Bu oluşumda görev alan tüm EGİAD Oyun Sektörü Grubuna teşekkür ederim.” diye konuştu.

EGİAD’dan doğan Youcan Games projenin yatırımına önemli isimlerden büyük ilgi

Youcan Games, aralarında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EGİAD 9.-10. Dönem Başkanı Cemal Elmasoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, EGİAD 11. Dönem Başkanı Temel Aycan Şen, EGİFED Başkanı ve EGİAD 14. Dönem Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD Yönetim Kurulu üyeleri, EGİAD Melek Ağı üyeleri, İzmirli İş İnsanlarının yanısıra, Rasim Kurum gibi yazılım ve oyun sektöründe tecrübeli kişilerden aldığı yatırım ile kuruldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı