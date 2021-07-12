Youth Talks Çözüm ve Umut için Geliyor

2019 yılında “Umut Dolu Gelecek” sloganıyla başlatılan Youth Talks, gençlik destekçileri VakıfBank, Vestel ve Ülker’in katkılarıyla yeni phygital formatıyla yola devam ediyor. Günümüz şartlarında sırf umudun kâfi olmadığı farkındalığından hareketle Marketing Türkiye gençlik buluşmalarından biri olarak hayata geçirilen Youth Talks 2021, 1 Temmuz’da gençlerin karşısına “umut” ve “çözüm” kavramlarını birleştirerek çıkacak.

Tam günlük bir aktiflik olarak planlanan tepede, gençleri yeni periyotta bekleyen fırsatlar, sorunlar ve geleceğe dair önü açık alanlar, üç ana başlıkta ele alınacak. Ana oturumların yanı sıra, “Skor ve Spor Okuryazarlığı”, “Bir Meslek Seyahati Olarak Müzik” ve “Oyun Tasarımı” panellerinde gençlerin ağır ilgi gösterdiği farklı meslek rotaları konuşulacak. Youth Talks 2021’in sonlu sayıda kişinin iştirakiyle, pandemi kuralları çerçevesinde fizikî buluşmaları da gerçekleşecek. İşte umut dolu bir gelecek için tahlil üretmeyi hedefleyen Youth Talks 2021’in ana başlıkları…

Genç İktisadı

Bu temada, gençlerin finansal okuryazarlıktan şahsî birikimlerini yönetmeye, dijital para kavramından siber güvenliğe kadar pek çok bahiste bilgilendirme amaçlıyor.

Katma Paha 101

Kısa vadede süratli kar getireceğine inanılan işler yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir muvaffakiyetin sırrı olan katma kıymet üretim odaklı çalışmaların bedeli konuşulacak; hayatını katma bedel üretmeye adamış farklı kesimlerden profesyoneller, işlerinin püf noktalarını gençlerle paylaşacak.

Dijital Meslek ve Start-up Ekosistemi

“Yüksek oranda dijitalleşmiş ve fizikî sonlardan bağımsız bir ekonomik sisteme gençlerimiz nasıl dahil olabilirler?”, “Yeni kuşak meslekler neler olacak?”, “İyi bir fikir nasıl bir işe dönüşür?” “Start-up nedir, nasıl kurulur?” soruları ve daha fazlası bu kısımda ele alınacak.

Sıra Dışı Meslek Rotaları

“Skor ve Spor Okuryazarlığı” oturumunda günümüzde skor odaklı bir yarışa dönüşen spor, rekabet odağında gençlerle bir arada yine değerlendirilirken, “Bir Meslek Seyahati Olarak Müzik” oturumunda, hayatını müzik odağında şekillendiren profesyoneller deneyimlerini paylaşacak. Takipçileriyle başarılı bir etkileşim kurarak kitlelerin beğenisini kazanan influencer’lar Alper Rende, Barkın Özdemir ve Damla Altun da hem gün içerisinde devam edecek online canlı yayında hem de fizikî buluşma alanında yerlerini alacak.

Gençler Şiddetli PSM’de buluşacak

Dijitalde gün uzunluğu devam edecek etkinliklere ek olarak, Youth Talks 2021’de pandemi şartları doğrultusunda tüm tedbirler alınarak, hudutlu sayıda iştirakçiyle “fiziki” bir buluşma da gerçekleşecek. Müracaatlarını marketingturkiye.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştiren gençler, Şiddetli Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek fizikî buluşmada yerlerini alacak. Fizikî oturumun iştirakçilerini markaların insan kaynakları profesyonelleriyle açık oturumlar, influencer’lar, müzisyen ve atletlerle söyleşiler ile gençlerin hayallerini süsleyen markaların insan kaynakları profesyonelleriyle görüşme fırsatı bekliyor.

Güçlü PSM Vestel Amfi’de gerçekleşecek fiziki buluşma Alper Rende, Damla Altun ve Barkın Özdemir katılacağı “Bir Meslek Olarak Influencer’lık” paneliyle başlayacak. Akabinde Sosyalben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi günümüzde giderek ehemmiyet kazanan gönüllülük mesleğine ışık tutacak. PERYÖN Beşere Paha Ödülleri’nin kazanan şirketlerinin CHRO’larının tecrübelerini paylaşacağı “İnsana Değer” panelinde Abdi İbrahim CHRO’su Hakan Önel ve Renault CHRO’su Tolga Görgülü’ye Human Group Kurucusu & PERYÖN İdare Heyeti Üyesi Gaye Özcan eşlik ederken panelin moderatörlüğünü PERYÖN Genç İdare Şurası Üyesi Şebnem Aktan üstlenecek. Alışılmışın dışında meslek seyahatlerinin ele alınacağı Youth Talks 2021 offline kısmında gün; Capital Sports Media Türkiye CEO’su Mustafa Turgun, Galatasaray Erkek Basketbol Grubu Koçu Ekrem Şad ve Futbolist. CO Kurucusu Sinan Dursunoğlu’nun iştirakiyle gerçekleştirilen “Skor ve Spor Okuryazarlığı” paneliyle sonlanacak.

Marketing Türkiye Genel Yayın Direktörü Günseli İtina: “Gençler için umudu tahlille birleştirmek üzere yola çıktık”

“Bugün toplum araştırmaları hepimize çok kıymetli bir bildiri veriyor. Gençlerin geleceğe dair umutlarında, meslek oluşturma istikametinde planlar yapma heveslerinde gözle görülür bir azalma var. Buradan hareketle, 2019 yılında ‘Umut Dolu Gelecek” diyerek yola çıktığımız Youth Talks’u günümüz şartlarına adapte ederek ‘phygital’ konseptiyle yeniledik. Gençlik destekçileri VakıfBank ve Vestel ve Ülker’in gücünü de ardımıza alarak, umudu tahlille birleştirmek için kolları sıvadık. Youth Talks 2021’i, ivmesini gençlerle yakalayan bir aktiflik olarak planladık. Aktifliğin, hem geleceğe umutla bakmak isteyen gençlere yol göstermesini hem de gençleri duymak ve meselelerine deneyimleriyle katkıda bulunmak isteyenlere bir fırsat oluşturmasını istiyoruz.”

Youth Talks 2021 Destekçileri

VakıfBank, Vestel, Ülker, Monster, Sephora, P&G, Red Bull, Burger King, Kahve Dünyası Algötür, Riot Games, Pulpo AR, Armut, Akustikhane, Capital Sports Media, Kaspersky, PERYÖN, TÜHİD, StarterHUB, Karnaval Medya, Bundle, Inflow, Milyon TV

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı