Youtube fenomeninden ilk single

Youtube’ta paylaştığı performanslarıyla milyonluk izlenmelere ulaşan Esma Kızılkan’ın beklenen ilk single çalışması “Yıldızlara Basarak Gel” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.
Şarkının sözü ve müziğinde genç sanatçının kendi imzası bulunurken; düzenlemesi, mix ve masteringi ise başarılı aranjör Can VS’ye ait.
İstanbul Strings’in yaylılarda eşlik ettiği çalışmanın kayıtları Babajim İstanbul & Hazel Music Co.’da tamamlandı.
Güzel sanatçı şarkının video klibinde tek başına kamera karşısına geçerken, ilk klibindeki performansıyla da göz doldurdu. Klip kalabalık bir ekip eşliğinde Emre Er yönetmenliğinde kaydedildi.
Esma Kızılkan – “Yıldızlara Basarak Gel” single çalışması Sony Müzik Türkiye etiketiyle 1 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayında!
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı