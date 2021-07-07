Youtube Kids’in bilgi ve eğlence dolu dünyası, Samsung Galaxy akıllı cihazlarda!

Samsung’un çocukların hem keyifli vakit geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebileceği Galaxy akıllı telefon ve tabletleri ile YouTube Kids uygulaması, çocuklar için inançlı bir dijital tecrübe sunuyor.

Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde de yer alan YouTube Kids uygulamasıyla çocuklar, önlerindeki uzun yaz boyunca yalnızca izlemekle kalmadıkları, tıpkı vakitte ürettikleri bir dünyayı keşfe çıkacak. Çocukların hem keyifli vakit geçirebilecekleri hem de yeni bilgiler öğrenebilecekleri YouTube Kids uygulaması ile aileler çocuklarına daha inançlı bir dijital tecrübe sunuyor. Bu sayede aileler çocuklarına dijital dünyayı keşfederken rehberlik edebiliyor, tasarlayabilecekleri araçlar sunabiliyor ve çocuklarının dijital tecrübelerini özelleştirebiliyor.

YouTube Kids neler sunuyor?

Bugüne kadar 106 ülkede 44 farklı lisanda aileler ve çocuklar tarafından kullanılan YouTube Kids, büsbütün çocuklara özel hazırlanan başka bir uygulama olma özelliği taşıyor. Çocuklar, YouTube Kids’te yer alan kategorilerdeki kanallar ve çalma listeleri ile orijinal içerikler hakkında bilgi edinme ve eğlenme imkanı buluyor. Aileler izleme tecrübesini özelleştirebilmek için de YouTube Kids’in öne çıkan ebeveyn kontrollerini kullanabiliyor. İşte YouTube Kids uygulamasının sunduklarından birkaçı:

Onaylı içerikler: Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri görüntü, kanal yahut koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için çocuklarına özel profil seçip ve sadece onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyorlar.

Ebeveynler, YouTube Kids üzerinde çocuklarının izlemesini istedikleri görüntü, kanal yahut koleksiyonları seçebiliyor. Ayarları değiştirmek için çocuklarına özel profil seçip ve sadece onaylı içerik seçeneğini işaretleyebiliyorlar. Aramalar kapatılabiliyor: Çocukların tecrübesini daha kısıtlı içerikler ile sonlandırmak isteyen anne -babalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak Arama işlevini kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar görüntü araması yapamıyor ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sonlandırılıyor.

Çocukların tecrübesini daha kısıtlı içerikler ile sonlandırmak isteyen anne -babalar, ebeveyn ayarlarını kullanarak Arama işlevini kapatabiliyor. Arama kapatıldığında, çocuklar görüntü araması yapamıyor ve YouTube Kids tarafından doğrulanmış içeriklerle sonlandırılıyor. İçerikler engellenebiliyor: YouTube Kids uygulamasında oturum açıp çocukların izlemesinin istenmediği görüntü yahut kanallar engellenerek kişiselleştirebiliyor. Engellenen görüntü yahut kanal, birebir içerik öteki bir kanal tarafından yüklenmediği takdirde YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında artık görünmüyor.

YouTube Kids uygulamasında oturum açıp çocukların izlemesinin istenmediği görüntü yahut kanallar engellenerek kişiselleştirebiliyor. Engellenen görüntü yahut kanal, birebir içerik öteki bir kanal tarafından yüklenmediği takdirde YouTube Kids uygulamalarına giriş yapıldığında artık görünmüyor. Zamanlayıcı: Dâhili zamanlayıcı sayesinde çocuklara izleme müddetinin bittiği uyarısı verilerek ekran karşısında geçirdikleri mühlet kısıtlanabiliyor.

Dâhili zamanlayıcı sayesinde çocuklara izleme müddetinin bittiği uyarısı verilerek ekran karşısında geçirdikleri mühlet kısıtlanabiliyor. İzleme geçmişi: Çocukların neler izlediğini, en son ne keşfettiğini, ilgi alanlarını takip etmek için, ebeveynlerin izleme geçmişini denetim etmeleri de kâfi oluyor.

Reklam sineması TV’lerde ve tüm dijital mecralarda

Çocukların Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerde, YouTube Kids aracılığıyla nasıl öğrendiklerini, keşfettiklerini ve yeni şeyler yaptıklarını gösteren reklam sineması de TV’lerde ve tüm dijital mecralarda yayınlanmaya başladı. Reklam sinemasında, telaşlı ve çocuğunun tüm yazı akıllı bir aygıt başında geçirmesini istemeyen bir baba, aslında bu tasalarına tahlil olabilecek şeyi keşfediyor. Çocuklar Samsung Galaxy tablette çim adamı boyuyor, akabinde bunu bir adım öteye taşıyarak YouTube Kids uygulaması üzerinden izleyip üreterek, yazın ilerleyen günlerinde kendilerini robot yaparken buluyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı