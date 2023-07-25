Yüksek aidat iddialarına BUTTİM’den yanıt

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, tekstil sektörünün kalbi konumundaki BUTTİM’de göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları, projeleri ve hedeflerini anlattı. Şengül, yüksek aidat iddialarına da yanıt verdi.

Merve ÖZDEMİR ÇEVİK – Onur POLAT – Herkes Duysun / BURSA (İGFA) – 2019 yılından bu yana görevde olan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Herkes Duysun’a BUTTİM çatısı altında yürüttükleri faaliyetleri, yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirecekleri projeleri anlatırken, BUTTİM’in Bursa’nın önemli ekonomik merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Ticaret merkezinin yoğun şekilde talep gördüğünü ve bu nedenle kiralık-satılık dükkân bulma noktasında esnafın zorlandığını dile getiren Başkan Sadık Şengül, Yönetim ve Denetim Kurulları ile göreve başlamadan önce BUTTİM’in doluluk oranının yüzde 62 civarında olduğunu anımsatarak, “Bizim öncelikli hedefimiz BUTTİM’in hem ticaret hem tekstil anlamında öncelikle Bursa’da, sonrasında Türkiye çapında ve ötesinde uluslararası alanda söz sahibi olmasını sağlamak oldu. Bursa’da hem döşeme, hem perde sektöründe ne kadar iyi firmalara sahip olduğumuzu, ne kadar kaliteli ürünler yaptığımızı, ne kadar sağlam ve düzgün esnaf kitlesine sahip olduğumuzu hep dile getirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başta olmak üzere diğer kentlerdeki ticaret odalarının komisyonları ve komiteleri ile de temasa geçerek ticaret merkezimizin kalite çıtasını daha da yükseltmek için çalışmalar gerçekleştirdik” diye konuştu.

“BUTTİM, TÜRKİYE’DE SÖZ SAHİBİ OLDU”

BUTTİM’i sadece Bursa’da değil, Türkiye çapında söz sahibi konumuna taşıdıklarını da söyleyen Şengül, “BUTTİM’in bu başarısını, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyeliği ile mayalandırdık. Ev tekstili sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na katılım sağlayarak, yabancı alıcılar ve ticaret heyetleri ile gerçekleştirilen B2B görüşmelerle esnafımıza önemli bağlantılar sağladık. BUTTİM Yönetimi olarak vizyonumuz; sadece aidat toplayarak gelir-gider tablosu yaratmak değil, ticaret merkezimizin geleceğine yön veren çalışmalara imza atmak ve bizden sonraki yönetime, aynı zamanda kent ekonomimize fayda sağlamaktır. Bu anlayışımızdan da hiçbir zaman geri adım atmadık ve atmayacağız.” dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 98’E ÇIKTI

Pandemi dönemindeki tedbirlere rağmen BUTTİM’in faaliyetlerini durdurmadığını ve özellikle bu dönemde ihracatta büyük sıçrama kaydettiğinin de altını çizen Başkan Şengül, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle kapanma süreci ile sıkı tedbirler alınırken BUTTİM’i, esnafımızı ayakta tutabilmek için var gücümüzle gece-gündüz mesai yaparak dükkânlarının açık kalmasını sağladık. Bu başarı; yıl sonuna geldiğimizde yüzde 82 doluluk oranına ulaşmamızı sağladı. 2021 yılında ise bu rakam yüzde 98’e ulaştı. 265 bin metrekare kapalı alanda, 2 bine yakın bağımsız işyeri ile hizmet veren BUTTİM’de adeta sürekli göç aldığımız için kiralık ya da satılık dükkân bulmakta zorlanıyoruz. Esnafımızın gündemindeki konulardan biri, alanların aşırı derecede malzemeler ve mallarla dolu olması. Bunun sebebi ise geçmiş yıllarda aidat karşılığı olan dükkânların artık kiralık olarak tutulması. Böylelikle boş alan bulmakta zorlanan esnafımız maalesef malını koymaya yer bulamadığından dolayı ortak alanları kullanmak zorunda kalabiliyor. Esnafımız kadar bizler de her ne kadar bu durumdan rahatsız olsak da ticaret hacmimizin geldiği nokta gururlandırıyor. Geçmişe baktığımız zaman BUTTİM’in ekonomiye katkısıyla bugünkü ekonomiye katkısı arasında bir uçurum var.” dedi.

“SON ARTIŞLARA GÖRE BUTTİM, ÇOK EKONOMİK”

Artan maliyetlere de dikkat çeken Şengül, son artışlara göre BUTTİM’in çok ekonomik olduğunu savundu.

Enerji maliyetlerindeki artış, asgari ücret, EYT gibi konular tüm toplumu etkilediği gibi kendilerini de derinden etkilediğini ifade eden Şengül, “8-15 bin TL kira getirisi olan dükkânı için esnafımızın ödediği aidat, baktığımızda 3 ilâ 8 bin TL arasında değişiyor. Ülke genelinde tüm kalemlerde yüzde 200-300 arasında uygulanan zam oranı BUTTİM’de yüzde 89 seviyesinde. Geçmişte aidat karşılığında kiraya verilen dükkânlar bugün belirli bir kira getirisi sağlıyor. Eskiden yapılan yatırımın karşılığını göremeyen kat maliklerimiz, şimdi bu karşılığı görebiliyorlar. Kira değerlerinin artışından bazı esnafımız memnun olmayabilir ancak piyasaya baktığımız zaman BUTTİM, bu konuda Türkiye’deki en ekonomik alanlardan biri. Tek derdimiz BUTTİM’in, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak ve geliştirmek. Bu ekonomik sıkıntıları esnafımız ile el ele vererek hep birlikte atlatacağız. Önemli olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi ve sanayicimizi daha fazla destekleyerek ticaret hacmimizi yükseltmek” diye konuştu.

BUTTİM’de hizmet yelpazesini kısa sürede genişlettiklerini de söyleyen Başkan Sadık Şengül, merkezin ticaret hacmini artıracak proje ile BUTTİM’in yıllık yaklaşık 500 bin dolar olan ihracat potansiyelini 1 milyar 250 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : İGFA