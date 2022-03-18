Yunanistan Başkonsolosluğu Kiklad Adalarının Güzelliği fotoğraf sergisi

Mark W. Wilman’ın ‘’Kiklad Adalarının Güzelliğini Keşfetmek’’ isimli fotoğraf koleksiyonu, İzmirli fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen sergi açılışına eser sahibi Fotoğraf Sanatçısı Mark W. Wilman’ın yanı sıra Federal Almanya Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, Fahri Konsoloslar ve fotoğraf tutkunlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza, ünlü fotoğrafçı Mark W. Wilman’ın Kiklad Adalarından oluşan büyüleyici fotoğraf koleksiyonu sunumuna ev sahibi olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Bahar gelirken Covid 19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları olan 2 yılın ardından bu etkinliğin tam zamanına gerçekleştiğini ve bizi Kiklad adalarında tatil planlamaya teşvik ettiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi turizm iki ülke arasındaki turist akımını arttırmak amacıyla Yunanistan ve Türkiye’nin işbirliği yapmayı taahhüt ettiği bir alandır. Ancak turizm bence verimli bir işbirliği alanından çok fazlası, iki ülke halklarının birbirini tanıması, yanlış anlaşılmaktan kurtulması, kuracağı dostluk ilişkilerini sürdürmesi için en uygun yoldur. Bay Wilman’ın Kiklad adalarındaki eşsiz, keşfedilmemiş manzaları yakaladığı, hem gözleri, hem zihni yakalayabilecek ve seyahat için ilham verebilecek fotoğrafları aracılığıyla sizlere Yunanistan’a bir davetiye gönderebilmek amacıyla buradayız ve Mark W. Wilman onur konuğu sanatçımız” dedi.

Yıllar önce İstanbul’dan sonra büyüleyici Efes, Pamukkale ve Fethiye’ye inerken ziyaret ettiği İzmir’e dönmenin büyük bir zevk olduğunu söyleyen Mark W. Wilman, Mark W. Wilman, Doğu Akdeniz’in su altı dünyası ve okuldaki latince öğretmeninin Londra’da düzenlediği doğa yürüyüşü deneyimlerinden Kiklad adalarına uzanan serüverinin anlattı.

İzmir Büyükşehir Beledi Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan ise böylesi bir sergiye İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirttiği konuşmasının ardından sergi gezildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı