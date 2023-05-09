Yurt dışında 1,7 milyona yakın seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67’ye ulaştığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) – YSK’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı.
Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs’ta son bulacağı, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edeceği kaydedildi.
Kaynak : İGFA
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