Yüz Sıkılaştırma Cihazı FOREO BEAR’ın Yeni Rengi Mint İle Tanışın!

İsveçli hoşluk ve teknoloji markası FOREO, yüz fitness’ında ihtilal yaratan dünyanın en tesirli ve sağlam microcurrent (mikro akım) teknolojili yüz sıkılaştırma aygıtı BEAR, cildinizin muhtaçlığı olan bakımı sunuyor. Üstelik artık de sadece Beymen’de satışa sunulacak yeni rengi Mint ile tabiatın esintilerini meskenlerinize taşıyor.

Dinlenmeye ve rahatlamaya gereksinim duyduğumuz bu periyotlarda yüzümüze farklı bir kıymet göstermemiz gerekiyor. Hassas bir yapıya sahip olan yüzümüz için pek çok rahatlatma prosedürü mevcut. Kozmetik eserlerden uzak durmaktan tutun da sayısız masaj tekniğine kadar pek çok şeyi deneyebilirsiniz. Fakat buradaki kritik bahis nasıl ve ne vakit yapılacağı… Konutunuzun rahatlığında, spa konforunda profesyonel bakım sunan İsveçli hoşluk ve teknoloji markası FOREO, yüz fitness’ında ihtilal yaratan dünyanın en tesirli ve muteber microcurrent (mikro akım) teknolojili yüz sıkılaştırma aygıtı BEAR, cildinizin gereksinimi olan bakımı sunuyor. Üstelik artık de sırf Beymen’de satışa sunulacak yeni rengi Mint ile tabiatın esintilerini konutlarınıza taşıyor.

Pandemiyle ve iş temposuyla geçen ağır bir yılın akabinde dinlenmek hepimizin hakkı. Son periyotlarda de bilhassa yüz bölgesine bakım yapmak için pek çok yol konuşulmaya başladı. Masaj terapileri, bakım seansları, kozmetik ya da bitkisel yollar… Lakin cilde uygun olacak prosedürü bulmak, güvenmek ve hatta buna vakit ayırmak önemli bir sorun. Bu yüzden pek çok kullanıcının inancını kazanmış, tesirli ve pratik yolları seçmek en mantıklısı. İsveçli hoşluk ve teknoloji markası FOREO, çok sevilen dünyanın en tesirli ve muteber yüz sıkılaştırma aygıtı BEAR’ın yeni rengi Mint’i tanıttı. Tabiatın yeşilliğinden ilham alan yeni rengiyle BEAR, cildinizde tabiatın esintisini hissettirecek. Nanenin ferahlatıcı tesiri de düşünüldüğünde yüz fitness’ında ihtilal yaratan BEAR için daha düzgün bir renk düşünülemezdi. Cildinizi dakikalar içinde ferahlatıp sıkılaşmasına yardımcı olacak BEAR, Beymen mağazalarında yeni rengi Mint ile kullanıcılarıyla buluşmayı bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı