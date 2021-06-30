Yüzlerce kaykay tutkunu, SPX Skate Fest’te buluştu

İBB ve Spor İstanbul’un takviyeleriyle Dünya Kaykay Günü’nde düzenlenen SPX Skate Fest, Beşiktaş’ta unutulmaz bir gün yaşanmasını sağladı.

Her yıl, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da kutlanan Dünya Kaykay Günü’nün coşkusu, İBB ve Spor İstanbul’un takviyesiyle gerçekleştirilen “SPX Skate Fest” ile birlikte Beşiktaş Kaykay Alanı’nda paylaşıldı.

Kaykayın dinamizmi İstanbul Boğazı’yla buluştu

Kaykay sporunun dinamizmini müzik, cümbüş, dans ve İstanbul Boğazı’yla buluşturan SPX Skate Fest, renkli manzaralara de sahne oldu. Şenliği izleyicileri gün uzunluğu kaykay şovlarını takip ederken birebir vakitte gerçekleştirilen yarışta başarılı olan atletler da değerli ikramlar kazandılar.

Outdoor, extreme spor, tenis ve koşu gereçlerinin yanı sıra güçlü kaykay koleksiyonuyla fark yaratan SPX tarafından hayata geçirilen tertipte başarılı yarışmacılar kaykay ikramının yanı sıra Quiksilver’dan tişörtler, Oakley’den gözlükler, Casio G Shock’tan saatler ve toplamda 5.000 TL’lik armağan çeki kazandılar.

Yüzlerce kaykay tutkununun kesimi olduğu aktiflikte SPX Kaykay Takımı’nın şov yaptığı anlar ise nefes kesti. Kaykaya yeni başlayan bireyler için bir workshop’un da düzenlendiği SPX Skate Fest’e Red Bull da “Mind the Gap” kaykay şovları ve DJ’iyle renk kattı.

SPX, ülkemizdeki kaykay ailesini daha da büyütebilmek için SPX Skate Fest üzere tertipleri hayata geçirmeye önümüzdeki periyotta de devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı