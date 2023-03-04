Zabıtadan afiş operasyonu

Giresun Belediyesi şehircilik anlamında önemli projelere imza atarken, bir taraftan da kent estetiğini bozan faaliyetlere izin vermiyor.

GİRESUN (İGFA) – Bu kapsamda, Belediye Zabıta Müdürlüğü şehir genelinde izin almadan afiş yapıştıran şahıs ve kuruluşları takibe aldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, afiş asılmaması yönünde sık sık uyarı yapıp, yasak olmasına rağmen elektrik direklerine, trafolara, ağaçlara, duvarlara, bulvarlara afiş asanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, afişleri bulunduğu yerden kaldırırken, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi gereğince işlem uyguluyor. Toplanan materyaller ise ya imha ediliyor ya da geri dönüşüme kazandırılıyor.

Denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, zor durumda kalmamak için esnaf ve işletmelerin faaliyetlerini kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yürütmelerini isteyerek, bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Yetkililer afiş veya pankart asma işleminin, yasal çerçevede yapılması için Belediyelere kişi veya kurumların yazılı başvuru yapmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak : İGFA